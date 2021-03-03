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Хроника

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«Многие склонны нарушать правила»: тиктокеры оценили опасность соцсети

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Звезды TikTok рассказали, насколько соцсеть безопасна для детей и подростков

В TikTok действуют жесткие правила фильтрации видеороликов — опасный контент удаляется моментально, сообщили «Газете.Ru» звезды соцсети. Тем не менее 24 февраля на платформе начали распространяться видео, в которых детей призывали принять участие в акции массового суицида 3 марта, – на следующий же день они были заблокированы Роскомнадзором. Следственный комитет запустил проверку. Сам TikTok между тем заверил, что оперативно удаляет запрещенный контент.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту распространение в TikTok призывов к суициду. В то же время сами тиктокеры убеждены: соцсеть строго следит за тематикой контента и не может быть опасна для зрителей.

«Правила сообщества TikTok довольно жесткие: ни в коем случае нельзя призывать к ненависти, к насилию, селфхарму, демонстрировать контент для взрослых, сцены курения или употребления наркотиков, а также с высокой вероятностью ваше видео заблокируют, если вы произнесете слова «насилие» или «секс». Я снимаю вроде бы совсем не токсичный контент, но пару раз видео блокировали и у меня», — сообщила «Газете.Ru» блогер Аля Александрова.

С ней согласен тиктокер-миллионик Алексей Астапенко.

«Мы с другими тиктокерами замечаем, что, наоборот, TikTok перестраховывается и блокирует даже самый безобидный контент. Например, меня блокировали за наличие петард в видео. И за ненадлежащее обращение с инструментами, когда я для ролика использовал топор»,

— рассказал он «Газете.Ru».

Вместе с тем Александрова отметила, что лента ее 11-летнего брата состоит из танцев популярных блогеров и видео про игры. «Поэтому могу предположить, что алгоритмы TikTok, основываясь на таких интересах, вряд ли закинут ему «взрослые» темы. И мне лично не попадались видео с призывами к суициду, и я почти уверена, что распространение подобных роликов в принципе невозможно на этой платформе», — сказала собеседница издания.

В то же время тиктокер Михаил Ильин-Адаев с коллегами не согласился. «Честно говоря, я иногда сам удивляюсь, какой контент пропускается в рекомендации TikTok. Создается впечатление, что сеть не фильтрует его, а допускает то, что наберет больше просмотров. Таким образом, из-за пренебрежения цензурой, многие склонны нарушать правила сообщества. Разработчикам платформы TikTok было бы хорошо усовершенствовать свою пропускную систему с целью уберечь юных зрителей от нежелательной и опасной информации», — заключил он.

В свою очередь в TikTok-объединении Content Clan заявили, что готовы поддерживать кампании госорганов по борьбе с деструктивным контентом.

Между тем в самом TikTok «Газете.Ru» сообщили, что всегда удаляют с платформы контент на тему суицида. «Безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей — это абсолютный приоритет TikTok. Мы удаляем контент, который нарушает Правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги. Из подобных видеороликов 94,4% удаляются еще до того, как на них были отправлены жалобы», — заявили в пресс-службе соцсети.

Там отметили, что пользователям, которые специально ищут контент на тему самоубийств, платформа предлагает посетить ресурсы поддержки и дает телефон доверия.

Напомним, что 24 февраля в TikTok началось активное распространение видеороликов с призывами совершить самоубийство 3 марта 2021 года — уже на следующий день ролики с агитацией в совокупности набрали более 432 тыс. просмотров, после чего были заблокированы по запросу Роскомнадзора.

Тогда же руководство московских школ попросило родителей быть внимательнее к своим детям, обращать внимание на их настроение и уровень тревожности, сообщали в пресс-службе городского департамента образования и науки.

В то же время детский психолог Наталья Овод порекомендовала родителям, которые увидели у своих детей подобные видеоролики, как можно больше находиться с ними рядом.

«Играйте, проводите время вместе, чтобы вы могли следить за ребенком. Но самое главное – сразу обратитесь к специалисту, который поможет вам выстроить разговор с ребенком, исходя из вашей индивидуальной ситуации. Вести самого ребенка к психологу не надо», — сказала она «Газете.Ru».