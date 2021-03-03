Сомнительный управляющий для ТОМЕТа? Почему ТоАЗ критикует Селищева

Как известно, ТОМЕТ – крупный производитель метанола, базирующийся в Тольятти. Летом 2019 года Комсомольский районный суд этого города постановил взыскать с этой компании, совместно с другими юридическими и физическими лицами, более 87 млрд рублей, из которых «Уралхиму» причиталось 10 млрд, а «Тольяттиазоту» — более 77 млрд. Однако, уже в прошлом году суд удовлетворил исключительно требования «Уралхима» о банкротстве ТОМЕТа, а другим кредиторам производителя метанола, в том числе и «Тольяттиазоту», в их требованиях отказал.

Сейчас «Тольяттиазот» оспаривает этот отказ в Поволжском арбитраже. Заседание назначено на 23 марта, но многие задаются вопросом: останется ли что-то от ТОМЕТа к этому времени.

Проблема заключается в том, что по факту имеет место форсирование банкротства ТОМЕТа, что, кстати говоря, идёт вразрез с заявлением самого «Уралхима», который настаивал, что совсем не заинтересован в банкротстве производителя метанола.

Так, назначенный по предложению «Уралхима» временным управляющим Анатолий Селищев оперативно подготовил отчет для собрания кредиторов, состоявшегося 18 февраля.

Напомним, что «Тольяттиазот» пытался через суд предотвратить проведение собрания до решения арбитража, однако суд ему в этом отказал, заявив, что требования других кредиторов «заведомо не могут повлиять на принятие решения первым собранием кредиторов должника».

«Суду по каким-то причинам было «заведомо» известно, что мнение иных кредиторов не будет интересовать АО «ОХК «Уралхим» и не может повлиять на решения данного мажоритарного кредитора», - констатируется в заявлении «Тольяттиазота».

Ранее «Новые известия» уже отмечали в действиях юстиции закономерность: ходатайства «Тольяттиазота» судом зачастую отклоняются без раздумий, а ходатайства «Уралхима», наоборот, практически всегда удовлетворяются.

В итоге на собрании кредиторов было отклонено мировое соглашение, предложенное учредителем ТОМЕТа – компанией Triumph Development Limited, и приняты решения, по сути, открывающие дорогу дальнейшему банкротству производителя метанола.

Селищев при этом сменил статус с временного управляющего на конкурсного управляющего.

Это также вызвало недоумение «Тольяттиазота».

«А.Ю.Селищев занимает 4595-ое место из 4632-х мест, с суммарным баллом 1,30 из 2100 возможных в рейтинге арбитражных управляющих за 2017 – 2019 гг., составленном Федеральной налоговой службой РФ и размещенном на официальном интернет-сайте службы. У ПАО «ТОАЗ», как кредитора ООО «ТОМЕТ», вызывает удивление тот факт, что именно такая кандидатура была выбрана АО «ОХК «Уралхим», — отмечается в заявлении на сайте компании.

А судя по финальным отчетам в конкурсном производстве, осуществлявшемся Селищевым ранее, требования кредиторов третьей очереди остаются непогашенными в абсолютном большинстве случаев. При этом сроки самих конкурсных производств оказывались очень длительными, занимая от года до шести с половиной лет.

Кроме того, Селищев уже продемонстрировал предвзятость в отношении «Тольяттиазота», считают в компании.

На основании его слов СМИ сообщили, например, что поскольку ТОМЕТ обеспечивается энергоресурсами со стороны «Тольяттиазота», то действия последнего могут привести к рискам при конкурсном производстве.

Рассказывая журналистам о предполагаемых сроках установления кредиторов ТОМЕТа, Селищев предположил, что на это может уйти полгода и даже год.

Но в «Тольяттиазоте» уверены, что именно ему принадлежит важнейшая роль в затягивании процесса.

«Рассмотрение заявления ПАО «ТОАЗ» было назначено судом на 8 февраля 2021 г, но было отложено на 24 февраля по причине непредставления временным управляющим Селищевым А.Ю. отзыва на требование. По аналогичной причине, из-за бездействия Селищева А.Ю., было отложено рассмотрение требований и других кредиторов. В связи с этим, ПАО «ТОАЗ», как и иные кредиторы, своевременно заявившие свои требования к ООО «ТОМЕТ», были лишены возможности принять участие в первом собрании кредиторов», - говорится в заявлении на сайте «Тольяттиазота».

Не так уж трудно и заметить, что у критиков Селищева растут подозрения в его ангажированности — особенно после слов о «мизерности» суммы возможных претензий других кредиторов ТОМЕТа по отношению к той, что заявлена «Уралхимом», и предположением, что «в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ТОМЕТ может прийти более эффективный собственник».

Примечательно, что эти слова временного управляющего, назначенного на ТОМЕТ по предложению «Уралхима», во многом созвучны фразе заместителя юридического директора «Уралхима» Андрея Ермизина. «Мы надеемся, что в ходе процедуры конкурсного производства, за которую мы проголосовали, придет новый собственник», - цитирует РИА «Новый день» заявление Ермизина, сделанное им на том самом собрании кредиторов.

Выражаясь словами директора Центра политической информации Алексея Мухина, в свете всех этих слов и решений «становится понятной спешка, с которой «Уралхим» добивается нужных для себя решений в деле ТОМЕТа», равно как и озабоченность других кредиторов потенциального банкрота, в том числе и «Тольяттиазота».