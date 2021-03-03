«Ужасные события»: мужчина напал на прохожих в Швеции

Восемь человек получили ранения в среду, 3 марта, в результате нападения злоумышленника, в южном шведском городе Ветланда в 350 км от Стокгольма. Ряд СМИ пишет, что преступник орудовал топором, другие источники — ножом.

Согласно отчету полиции, около 15.00 (17.00 мск) 20-летний мужчина — житель соседнего Смоланда — напал на прохожих в районе Бангардсгатан в центре города рядом с железнодорожным вокзалом, серьезно ранив двоих.

Сотрудники полиции выстрелили нападавшему в ногу, нейтрализовав его. Затем он был взят под стражу, после чего доставлен в больницу.

По данным полиции, от первого звонка о преступлении до задержания нападавшего прошло примерно 15-18 минут. Но все атаки – пять эпизодов — произошли в более короткий промежуток времени.

По словам очевидцев, нападавший, судя по всему, проехал через центр Ветланда, поскольку полиция оцепила несколько предполагаемых мест преступления.

Полиция сообщила, что подозреваемый ранее был известен им по «мелким преступлениям». Полиция рассматривает этот инцидент как «предполагаемое террористическое преступление», сообщают местные СМИ.

На вопрос Göteborgs Posten о том, почему этот инцидент был квалифицирован, как теракт, в полиции ответили: «В расследовании есть детали, которые заставляют нас рассматривать возможные мотивы террора».

Силовики заявили, что нет никаких указаний на то, что к этому преступлению причастны другие люди. Сейчас, по их словам, ситуация на месте происшествия «находится под контролем».

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг назвал нападение «ужасным». «Это ужасные события, и я думаю о жертвах и их родственниках», — сказал он.

«Сейчас неясно, что именно произошло, и каков был мотив. Полиция арестовала подозреваемого в преступлении и инициировала специальные мероприятия, чтобы не допустить возможного развития инцидента и обеспечить безопасность в Ветланде», — добавил правоохранитель.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен также осудил «этот ужасный акт» и добавил, что шведское Агентство внутренней безопасности (SAPO) работает над этим делом.

«Они постоянно оценивают, есть ли причины для принятия мер по усилению безопасности, и готовы сделать это в случае необходимости», — приводит его заявление шведское информационное агентство TT.

Полиция отправила 15 патрулей в район нападения и объявила, что там также будут размещены дополнительные силовые ресурсы, передает издание Aftonbladet.

Сразу после сообщения о преступлении по запросу полиции Транспортная администрация Швеции принимала решение о временной приостановке отправки поездов, которая вскоре возобновилась.

«Как правило, это делается потому, что место преступления находится рядом с вокзалом, и полиция не хочет, например, чтобы какие-либо свидетели или преступники исчезли на поезде», — пояснила представитель полиции Восточного региона Швеции Анжелика Исраэльссон Сильфвер.

Сейчас правоохранители проводят допросы свидетелей. Также прокуратура проводит расследование действий полиции в связи с задержанием преступника. В полиции отметили, что не будут комментировать задержание и причины, по которым силовики открыли огонь.

В связи с ЧП начальник местного отделения полиции Йонас Линделл провел пресс-конференцию, на которой заявил, что никакие признаки не указывали силовикам на возможность подобного происшествия в Ветланде.

«Никакая информация нам не указывала на то, что такое может произойти. Но у нас в целом по стране повышенный уровень террористической угрозы, это говорит о том, что нечто подобное могло произойти в Швеции», — пояснил он.

Для того чтобы полиция начала расследование по статье «Террористическое преступление», им необходимо найти что-то конкретное, серьезное, указывающее на то, что мотивом является терроризм.

Чаще всего это означает, что целью нападения является запугивание населения», — говорит Магнус Рансторп, эксперт по терроризму из Национального колледжа обороны Швеции.

Тот факт, что предполагаемый теракт произошел в Ветланде, небольшом городке с населением около 13 000 человек, ввергло местных жителей шок.

«Очень плохо. Это маленький городок. Такое случается в Стокгольме и Гетеборге или других крупных городах мира, но не в Ветланде», — указывают местные жители.

В настоящее время у Швеции действует третья степень (по пятибалльной шкале) опасности теракта, расценивается как «повышенная угроза». По этой причине полицейские инструктируют граждан в СМИ, как вести себя в случае нападения.

Силовики озвучивают схему действий так: «Беги, найди укрытие, зови на помощь».