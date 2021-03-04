Религия vs вакцина: как лидеры вероучений ставят под удар прихожан

Вакцина как молчаливая поддержка абортов

В США католические епископы порекомендовали верующим отказаться от вакцины против коронавируса компании Johnson&Johnson, передает телеканал CNN.

Дело в том, что данный препарат создан с использованием клеток абортированных эмбрионов. Конференция епископов, которая является коллегиальным органом управления Римско-католической церкви в США, заявила, что вакцинация от COVID-19 «вызывает дополнительную обеспокоенность из-за этического аспекта».

В коллегии подчеркнули, что епископы также сомневаются в вакцинах Pfizer и Moderna, потому что для их тестирования тоже использовалась «клеточная линия, полученная путем аборта», однако при этом она не применялась при производстве.

Ранее, в пятницу 26 февраля, Архиепархия Нового Орлеана также заявила, что вакцина Johnson & Johnson «морально скомпрометирована» из-за использования полученных путем аборта клеток как на стадии разработки и тестирования, так и при производстве.

Папа Римский Франциск в свою очередь пока никак не прокомментировал ситуацию с вакцинацией. Тем не менее в пресс-службе Ватикана все же назвали «этически приемлемым» применение препаратов, при разработке и производстве которых использовались клетки абортированных эмбрионов.

Кроме того, еще до пандемии в декабре 2020 года Конгрегация доктрины веры, занимающаяся вопросами ортодоксальности и чистоты вероучения Римско-католической церкви, заявила, что, хотя она и призывает фармацевтические компании создавать вакцины без использования полученных путем аборта клеток, применение таких препаратов не будет считаться нарушением для католиков.

Уточним, что клетки, использованные для вакцины Johnson&Johnson, принадлежат к клеточной линии, извлеченной в 1970-х годах из абортированных эмбрионов. Эту линию очень часто используют многие научные организации и фармацевтические компании. Споры об ее использовании не утихают уже несколько десятилетий — критики настаивают, что поддержка разработок, в которых применяются подобные технологии, приравнивается к молчаливому согласию с практикой абортов.

Раввины предупреждают о бесплодии

Между тем в Израиле коронавирус буквально атакует ортодоксальные иудейские общины, передает газета The New York Times. По данным издания, эти сообщества составляют 12,6% от всего населения страны, и коронавирус у них выявляют в два раза чаще, чем среди остальных израильтян.

Дело в том, что, как правило, ортодоксальные евреи отказываются лечиться от коронавируса, считая, что инфекция – это божья кара, которой нельзя сопротивляться. Иудеи нередко отказываются соблюдать правила, предписанные светским государством.

«Это спор, который ведется десятилетиями, — говорила The New York Times председатель Института Харедим Эли Пейли. — Между харедим (обобщающее название ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, — «Газета.Ru») и остальным обществом существует напряженность, которая затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности. А коронавирус еще больше усилил этот накал».

Некоторые раввины пользуются доверием иудеев и продвигают свои антипрививочные идеи, тем самым еще больше усугубляя эпидобстановку в стране. Так, раввин Юваль Ха-Коэн Ашеров, вооружившись цитатами из Торы, снимает видеоролики, в которых убеждает зрителей не спешить с вакцинацией.

«Мне действительно интересно, где же здесь новый вирус. Они просто изменили название с гриппа на коронавирус. И вакцина от него похожа на генную инженерию.

С такими вещами может быть много проблем. Среди части населения эти препараты включают аутоиммунные заболевания и бесплодие», — заявил он в одном из таких видео.

На другой видеозаписи он сообщил, что антитела, образующиеся во время иммунной реакции после прививки, впоследствии атакуют организм. «Поэтому все, кто вколет вакцину, окажутся в опасности», — заключил Ашеров.

Вместе с тем специальный отдел по борьбе с фейками при Минздраве Израиля сообщил, что обнаружил в Facebook как минимум 12 ивритоязычных групп, где другие раввины также распространяют дезинформацию о пандемии.

Только халяль

Мусульмане в свою очередь больше заботятся о халяльности вакцин от COVID-19. В исламе продукты делятся на халяльные (разрешенные) и харамные (запрещенные). Причем это касается не только пищи, но и всего, что соприкасается с телом, включая косметику и лекарства. Поэтому по требованию верующих духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию.

Так, во второй по численности мусульман стране — Индии — совет улемов (знатоков ислама) при академии в Мумбаи призвал власти не приобретать вакцины от COVID-19, так как в них содержится свиной желатин. По их словам, прежде всего это касается препаратов, произведенных в Китае.

Вместе с тем в начале января 2021 года под угрозой срыва оказалась поставка китайской вакцины компании Sinovac в Индонезию — первую в мире страну по численности последователей ислама.

Тогда скандалом воспользовались западные производители, которые тоже хотят охватить огромное исламское население. Компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca заверили, что не используют свиные компоненты. Окончательно решить вопрос с выбором препарата властям Индонезии предстоит до мая 2021 года, когда в стране начнется массовая вакцинация.

«Сначала – исцеление, потом – духовная смерть»

В России тем временем православных верующих наоборот массово призывают к вакцинации от коронавируса. «Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса», — заявлял в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

Сам он сделал прививку еще в августе 2020 года. В то же время среди противников вакцинации выделился экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий. Вопрос вакцинации занимал значительное место в его проповедях. По мнению схимонаха, через прививки в людей будут вживлять специальные чипы.

«Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная»,

— говорил бывший священник.

Именно с этими взглядами связаны обвинения в экстремизме, выдвинутые Сергию. В сентябре 2020 года РПЦ лишила его сана схиигумена и отлучила от церкви из-за непослушания воле митрополита. 29 декабря 2020 года Романова задержали во время ночной спецоперации на территории монастыря и вскоре поместили в московский СИЗО. Его обвиняют в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.