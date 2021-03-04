Хаос из-за COVID-19: почему в Чехии не верят властям

Чехия продолжает обновлять рекорды по заболеваемости коронавирусом – по состоянию на 5 марта в стране госпитализированы более восьми тысяч человек, еще 1707 находятся в больницах страны в тяжелом состоянии. В стране с населением 10,5 млн человек эти цифры являются абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщили в местном Министерстве здравоохранения. Тем временем последнюю неделю ежедневно там выявляют около 15 тыс. больных COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций спровоцировало кризис местной системы здравоохранения – сейчас в больницах не хватает медицинского персонала и коек для интенсивной терапии. По данным местных СМИ, в Пльзеньском и Карловарском краях нет свободных мест в отделениях реанимации. В больницах Пардубицкого края заняты все стационарные места, а также дополнительные койки, сообщил губернатор края Мартин Нетолицки.

Тяжелая ситуация наблюдается и в больницах Праги: там из почти тысячи коек в отделениях интенсивной терапии свободны только 52. Из них 11 адаптированы для лечения пациентов с коронавирусом. На весь Краловеградецкий край осталась последняя кровать с кислородом для COVID-положительных пациентов.

На фоне такой ситуации с 1 марта в стране ужесточили эпидемиологические ограничения. Теперь людям запрещено выходить за границы своих районов, кроме как для поездок на работу или для ухода за родственниками. Закрыты детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями, не работают магазины кроме продуктовых. За соблюдением запретов будут следить около 30 тыс. полицейских и военных.

При этом жители Чехии скептически относятся к действиям правительства. Люди настолько устали от ограничений, что все вводимые меры кажутся им издевательством.

«Я не скажу за всех жителей Чехии, но среди моих знакомых никто не верит в катастрофичность ситуации в стране, о которой так яростно заявляют политики. Народ кормили обещаниями очень долго – нам постоянно обещали открыть магазины или торговые точки, а потом в день предполагаемого открытия говорили: «Ой, извините, мы передумали». Политики, видимо, сами между собой не могут договориться, что им делать, а страдает в результате народ», — рассказала «Газете.Ru» россиянка Дарья Саодова, которая сейчас обучается в одном из чешских вузов.

Похожего мнения придерживается и гид-переводчик Ульяна Формина — по ее словам, жизнь во многих чешских городах просто остановилась.

«Мы в шоке от всего происходящего, от мер, которые явно не соответствуют тому, что происходит с коронавирусом в стране. Со всех сторон прижимают, заставляют ходить в респираторах даже по улице, но заболеть уже никто не боится. В Европе, где обычно царит порядок, нынешний хаос ощущается очень отчетливо. По нашим наблюдениям, больше заболевших не стало – нельзя сказать, что мы тут все повально болеем, среди моих знакомых только одна семья сейчас на карантине. Такое ощущение, что все только на словах», — заявила собеседница «Газеты.Ru».

Как объяснила россиянка, больше всего людей беспокоит отсутствие возможности быстро получить необходимое. Например, канцтовары для детей можно только заказать доставкой, которая приедет через нескольких дней. В том случае, если ручка закончилась непосредственно во время урока, родителям приходится прибегать к разным способам помощи ребенку.

«У нас уже ходили разговоры о том, что вместо письменных принадлежностей детям приходилось использовать косметику: подводки, туши и так далее. В Европе все, конечно, продвинуто с точки зрения онлайн-заказов, но если нужно срочно – никакой онлайн заказ не поможет. В понедельник у нас также закрыли даже автосервисы и сервисы починки техники. То есть если сломался компьютер, который нужен для той же удаленной работы и учебы, то как выходить из ситуации, совершенно неясно», — подчеркнула Ульяна.

Как рассказала «Газете.Ru» местный блогер Светлана Горна, в условиях тотальной напряженности и недовольства логикой правительства, многие уже приняли решение уехать из страны.

«Среди русскоязычного населения многие решили уехать на родину, потому что там нет таких жестких ограничений. И среди чехов многие проявляют желание уехать. Даже дети уже выходят на небольшие митинги, требуют вернуть их в школы», — поделилась своими наблюдениями девушка.

При этом люди также не верят в достоверность информации о переполненных больницах. По просьбе «Газеты.Ru» Светлана опросила свою аудиторию в Instagram, которая составляет более 30 тыс. человек, чтобы узнать, наблюдал ли кто-то своими глазами катастрофическую нехватку коек в местных больницах. Как оказалось, такой информацией обладают только 14% опрошенных.

«Я работаю в Карловых Варах, жесть полная. У нас сейчас переделаны под ковид: ОРЛ (15 коек), гинекология (тоже около 15), хирургия (25), кожное (10). Про реанимацию вообще молчу: тут идет выбор, кому повезет и возьмут в отделение интенсивной терапии. Переполнено все, каждую смену умирают пациенты, мы это все не вывозим уже никак», — рассказала одна из подписчиц Светланы.

При этом, как бы ни разделялись мнения, в глобальном смысле в стране все равно сохраняется атмосфера спокойствия, сообщила «Газете.Ru» местный фотограф Екатерина Рамшина. По ее словам, большая часть населения — как русскоязычного, так и чешского — адаптировалась к условиям локдауна еще весной.

«Хотя все уже устали от ограничений, отличительная черта чешского «микроклимата» состоит в том, чтобы в любых ситуациях не поддаваться панике, соблюдать душевное равновесие и покой. Прямо сейчас я нахожусь в парке в соседнем районе города. Здесь катаются велосипедисты, родители гуляют с детьми, а маленькая палатка с едой снабжает всех желающих горячим чаем. Создается полное впечатление спокойствия в обществе», — заключила девушка.