«Знала, на что шла»: как россиянки осваивают «неженские» профессии

С 2021 года Минтруд значительно сократил список «неженских» профессий. Теперь россиянки могут официально устраиваться на интересующие их должности в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве, на которые ранее официально их принять не могли без обеспечения соответствующих условий.

Собеседница «Газеты.Ru» Софья Дорофеева оказалась готова к реформе заранее – еще в августе минувшего года она стала первой россиянкой, получившей диплом машиниста локомотива. Теперь девушка работает помощником машиниста электропоезда и во многом дает фору своим коллегам мужского пола.

«Мне совсем не тяжело работать, потому что я знала, на что шла. Однако далеко не каждая девушка справилась бы с такой работой. В своем депо я – единственный помощник машиниста женского пола. Сначала мужчины волновались, не верили, что я могу что-то делать. Но сейчас я уже отработала два месяца и доказала, что могу выполнять работу наравне, а иногда даже лучше, чем коллеги мужского пола – продуваю магистрали, подкручиваю, подтягиваю тормоза, выполняю техническое обслуживание поезда. В результате слышу от многих машинистов: «Такого помощника я бы тоже себе хотел!», — смеется девушка.

По словам Софьи Дорофеевой, с детства она готовилась совсем к другой профессии – она очень любила рисовать и должна была поступать в художественный вуз, но этого не произошло.

«Дальше жизнь сложилась так, что все мои родные и близкие переехали по разным направлениям электричек, поэтому я стала часто пользоваться этим видом транспорта. Как художника меня поезда очень вдохновили: я их начала рисовать и выкладывать в свою группу «ВКонтакте». Постепенно группа раскрутилась, и у меня появились друзья-железнодорожники, которые потом даже подарили мне учебник по устройству поездов, который мне здорово помог. Сами они также все мне объясняли и показывали. В итоге я ушла в это все с головой, и моя жизнь сделала крутой поворот», — признается будущая машинистка.

В своей работе Софья Дорофеева больше всего любит решать мелкие внештатные ситуации, небольшие проблемы, которые могут возникнуть в пути следования. «Также очень нравится динамичность, которая получается сама собой, очень естественно, когда ты всегда в движении», — говорит девушка.

Не разу не пожалела о выбранной профессии и трактористка Наталья Волкова. Управлять трактором она решила во время прохождения учебной практики в колледже, даже не подозревая, что ждет ее впереди.

«Случайность оказалась не случайна, и я нашла свое призвание. Сейчас могу сказать, что я влюбилась в свое дело и не представляю себя в чем-либо другом. Мне работать не тяжело, потому что уже есть опыт. Первое время мне не хватало знаний, потому что до этого с техникой вообще не была связана. Но, думаю, так во всех профессиях – когда появляется опыт, все становится в разы легче», — рассказывает собеседница «Газеты.Ru».

Как отмечает девушка, управлять трактором физически не тяжело – так же, как легковой или грузовой машиной. Иногда проблемы вызывает ремонт техники, но с этим всегда готовы помочь коллеги мужского пола.

«Сначала у мужчин было удивление, недоверие: как это, девчонка пришла работать на трактор. Но потом быстро все привыкли, стали воспринимать как обычного работника. Да и мне самой абсолютно комфортно. С ремонтами бывает тяжеловато, но в этом плане всегда на помощь приходит кто-то из слесарей. Никто никогда еще не отказывал, если возникало то, с чем я не могла управиться сама», — подчеркивает трактористка.

В своей работе Наталья Волкова, по ее признанию, больше всего любит реакцию людей. «Когда я стою рядом с ними на светофоре на своем тракторе, они искренне не понимают, почему за рулем девчонка. Мне очень нравятся их удивленные глаза, иногда даже фотографируют – это очень весело. Да и вообще я люблю ездить за рулем, мне это доставляет удовольствие», — рассказывает девушка.

Еще одна собеседница «Газеты.Ru» — Надежда Лис — работает сварщицей и получает от своего дела постоянный заряд положительных эмоций. Тем не менее, от некоторых друзей и знакомых род занятий приходится скрывать.

«С удивлением со стороны мужчин приходится сталкиваться довольно часто — до сих пор не все знакомые знают, чем я занимаюсь. Приходится работать под псевдонимом. Кто-то осуждает — мол, это не женское дело, но большинство все же хвалят и поддерживают», — делится девушка.

До того, как начать работать с металлом, Надежда Лис проработала почти 11 лет в сфере продаж, хотя, по ее словам, работать руками и что-то творить мечтала с детства.

«Последние пару лет мне хотелось работать с металлом. Привлекала меня в нем жесткость и прочность этого материала. При этом с ним легко работать, если умеешь пользоваться инструментами и сварочным оборудованием. Меня тянуло ко всему этому, сама не знаю, почему. В итоге я нашла друга, который объяснил мне принципы работы с металлом, обучил сварке и обработке. Дальше я все постигала опытным путем. Поначалу было немного страшновато брать в руки болгарку, ловить искры от сварки, но желание пересилило», — рассказывает сварщица.

Сейчас девушка делает из металла сложные фигуры, которые ее клиенты потом дарят в качестве подарков. «Мне нравится дарить ненужным запчастям новую жизнь», — признается Надежда.