«Большая утрата»: какой была правозащитница Хеда Саратова

О смерти Хеды Саратовой сообщил РИА «Новости» глава совета по правам человека Чечни Тимур Алиев. По его словам, Саратова скончалась в результате болезни. «Это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», — сказал Алиев.

Хеда Саратова родилась 2 ноября 1965 года в Шатойском районе Чечено-Ингушской АССР. Училась в Чечено-Ингушском государственном университете им. Л. Н. Толстого, закончив филологический факультет по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы». C 1995 года она работала журналистом, освещала военный конфликт в регионе, а также сотрудничала с правозащитным центром «Мемориал». В конце 1990-х — начале 2000-х годов Хеда Саратова помогала российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чечне. В 2007 году стала первым лауреатом правозащитной премии имени Анны Политковской.

В последние годы Хеда Саратова входила в рабочую группу СПЧ по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке — она помогала родственникам тех, кого насильно вывезли в зону боевых действий в Сирии и Ираке, найти своих родных.

В 2017 году Хеда Саратова сообщила «Би-би-си», что с территорий, занятых запрещенной в РФ организацией ИГ (организация запрещена в России), в Россию удалось вывезти 107 женщин и детей. Всего же в списках были 780 человек, которых искали в Ираке и Сирии. «Мы возвращаем русскоговорящих женщин, специально чеченок не ищем. У преступников нации нет, так же и с жертвами. Эти женщины, эти дети имеют право на нормальную жизнь, на встречу с родными», — рассказывала Хеда Саратова о своей работе тюменскому изданию 72.Ru.

Коллеги и знакомые Саратовой вспоминают ее как большого профессионала, который всегда готов был оказать помощь независимо от ситуации, написал на своей странице в Instagram министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

«Сегодня после продолжительной болезни не стало известной чеченской правозащитницы, члена Совета при главе Чеченской Республики по [развитию гражданского общества и] правам человека, настоящего профессионала своего дела и просто хорошего человека Хеды Саратовой», — отметил чиновник.

Дудаев напомнил, что Саратова принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру и «всегда была верна своей работе». «Даже в самые тяжелые для нашего региона времена она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории Чеченской Республики. Сама также являлась автором многих статей. Ее кончина — огромная потеря для нашей республики», — подчеркнул министр.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала смерть Саратовой невосполнимой утратой для российского правозащитного сообщества.

«Правозащитница, безгранично преданная своему делу, Хеда Саратова всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались», — говорится в заявлении омбудсмена на ее официальном сайте.

Некоторые высказывания Саратовой последних лет вызывали споры в обществе. Например, в апреле 2017 года, комментируя сообщения «Новой газеты» о похищениях и убийствах геев в Чечне, она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что правоохранительные органы «с пониманием отнесутся» к убийству гомосексуала и «не будут рыпаться и защищать этого человека».

«Я чеченка, я живу в этом обществе, и то, что вы говорите, это даже страшнее войны. Если мы сегодня будем на это глаза закрывать, я уверена, что наше общество будет разлагаться, а этого ни в коем случае нельзя допускать.

Я уверяю вас, в нашем чеченском обществе человек, который уважает себя, традиции и обычаи, он сам будет без каких-либо структур преследовать и делать все, чтобы таких людей в нашем обществе не было. Это зло, с которым будет каждый чеченец бороться», — говорила Хеда Саратова.

Позже в интервью радиостанции «Business FM» правозащитница пояснила, что неправильно выразилась. По словам Саратовой, ее «поверг в шок» тот факт, что в Чечне существуют проблемы, связанные с ЛГБТ-сообществом.

Объясняла Хеда Саратова и почести, возданные в прошлом году в Чеченской республике Абдуллаху Анзорову — юноше, отрезавшему голову школьному учителю Самюэлю Пати 16 октября 2020-го.«Люди, которые собрались на похороны — это наверняка родственники дальние, близкие. У нас вообще похороны происходят вот таким образом, — сообщила Хеда Саратова радиостанции «Говорит Москва». — Буквально вот недавно у нас умер религиозный деятель, примерно такая же ситуация была. Его несли на руках, он был обернут в зеленое покрывало. Это наши традиции, это никак не явилось новшеством в отношении этого парня, это было всегда». Правозащитница также высказывала сомнения в том, что убийцей стал именно Абдуллах Анзоров.