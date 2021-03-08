Русский, а не слобожанский: в Норвегии осудили интервью Авакова

Колумнист Бьёрн Нистад в статье для норвежского издания Resett осудил главу МВД Украины Арсена Авакова за интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», которое он дал на русском языке.

Во время интервью Аваков заявил, что «конфликт» между Украиной и Россией не означает отказа от русского языка и культуры, поскольку это — неотъемлемые составляющие миллионов людей на востоке Украины.

В то же время он настаивал на том, чтобы называть русский язык и культуру «слобожанскими». Это заявление Нистад назвал «нелепым» и напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине стали проводить «демонизацию всего русского».

«Это как если бы в Шотландии кто-то настаивал на том, что родным языком почти всех шотландцев был не английский», — пояснил норвежский эксперт, приведя в пример случаи, когда некоторые шотландские националисты пытались ввести шотландскую форму правописания.

Он также указал, что русская письменность была сформирована в том числе такими великими малороссийскими писателями, как Николай Гоголь, Исаак Бабель и Михаил Булгаков (стоит отметить, что Булгаков свой творческий путь начал в Москве, не написав на Украине ни одного произведения).

«Такие люди, как Аваков и Гордон, происходящие оба из русскоязычной среды, достаточно реалистичны, чтобы понять, что русский язык и культуру невозможно искоренить в одночасье.

Но они настаивают на том, что язык и культура, которые близки миллионам украинцев, — это нечто иное, чем русский язык и культура», — отметил журналист.

Также в разговоре с Гордоном Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.

Соответствующее заявление глава МВД сделал, отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

«Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.

По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала идею украинского силовика «паноптикумом», передает РИА «Новости».

«То, что он заявляет, — какой-то паноптикум <...> Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов», — задалась вопросом Захарова.

Российский дипломат сочла подход Киева к языковой политике «циничным», отметив, что с одной стороны украинские власти мешают паритетному отношению к языкам на Украине, а с другой — называют русский язык частью украинской культуры.

В начале нынешнего месяца партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключила из своей фракции в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко. Это было сделано из-за того, что на сессии законодательного собрания он выступал на русском, а не на украинском языке.

Как отмечала на своей странице в Facebook харьковское отделение партии, Дорошенко отказался объяснять свое решение говорить на русском, а не на украинском, после чего партия решила исключить его из фракции за нарушение «Закона о языке».

Также в «Европейской солидарности» заявляли, что действия депутата противоречат идеологическим принципам партии.

С 16 января нынешнего года на Украине вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно изменениям, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке. Официальные выступления политиков также должны быть на украинском языке.