«Она сказала мне: «Прощай»: убийцу 17-летней девушки отправили в СИЗО

В Новосибирске суд отправил в СИЗО 19-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На допросе молодой человек дал признательные показания, назвав мотивом преступления бытовой конфликт.

При этом после убийства он перевел с банковской карты жертвы на свою 3 тыс. руб., забрал ее ноутбук и мобильный телефон, а позже сдал их в ломбард.

Местному жителю предъявлено обвинение по статье «Убийство». Правоохранители вместе с подозреваемым посетили квартиру в Новосибирске, где 7 марта и произошла трагедия. Тогда юноша напал на девушку и нанес ей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых она скончалась на месте происшествия.

После этого он сразу сбежал — новосибирец списался в соцсетях со своей подругой из Кемерова, которая согласилась его приютить. Сперва молодой человек поехал на такси, однако машина попала в ДТП. До города его довез дальнобойщик.

По пути молодой человек в переписке в соцсетях рассказал друзьям об убийстве и признался, что пошел на него ради денег — ему не хватало на наркотики, передает газета «КП».

«Я не могу. Она умирала минут пять. Нож тупой был. Мне очень жалко ее мать. Я прокручиваю в голове весь этот эпизод. Сначала она говорила: «Не надо». А когда задел шею сильно, сказала: «Прощай». Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп, а я колюсь.

Я еще некоторые моменты могу рассказать: она пытается меня обнять, а у меня за спиной нож», — цитировал сообщение юноши телеканал «Вести Новосибирск».

Как передавал портал NGS.ru, полицейские оперативно связались с кемеровчанкой, к которой направлялся предполагаемый убийца. По их просьбе девушка назначила встречу в торговом центре, где молодого человека и задержали, а затем этапировали в Новосибирск.

Между тем накануне трагедии на странице убитой в Twitter появилась запись о том, что под воздействием наркотиков ее молодой человек изменил ей с мужчиной. Пост завирусился — он набрал больше 10 тыс. лайков и сотни ретвитов. Ранее девушка также признавалась в своем блоге и в разговоре с подругами, что парень ее бьет.

«Они начали встречаться, когда ей было 15 лет. Она даже не знала сначала, что он употребляет. Он врал ей, отношения были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где она жалуется на насилие, унижение. Я пыталась помочь ей, но она отказалась. Я тоже очень любила брата, а он отвратительно ко мне относился. Психолог мне объяснил, что он и мной манипулировал, мог кинуть на деньги», — рассказала в свою очередь сестра подозреваемого сайту kp.ru.

Летом 2020 года родители убедили юношу отправиться в реабилитационный центр для наркозависимых, но молодой человек не смог закончить курс реабилитации — учреждение оказалось нелегальным и было вынуждено приостановить работу. Лечение было прервано, и спустя время парень стал вновь употреблять запрещенные вещества.

«В случае с братом дело было не только в наркотиках. Не то, чтобы у него были психические расстройства, это официально нигде не указано. Но я подозреваю, что у него асоциальное расстройство личности, у него был безжалостный и скрытный характер. В последнее время скрывался даже от друзей», — призналась родственница новосибирца.

Одна из подруг арестованного рассказала порталу «Сиб.фм», что перестала общаться с ним некоторое время назад — причиной стало его пристрастие к наркотикам. При этом хоть приятель и был странным, агрессии он не проявлял, отметила она.

«Он был антисоциальным и странноватым, к нему было тяжело найти подход, довольно замкнутый человек, но тем не менее был добрый и милый всегда, по крайней мере по отношению ко мне. Изначально увлекся наркотиками вообще спонтанно абсолютно, вроде как говорил, что его просто угощают и прочее, но я на этом решила тогда прекратить наше общение», — заключила девушка.