На Хачатуряна завели уголовное дело. Чем это поможет его дочерям

Следственный комитет возбудил уголовное дело на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности сообщил один из адвокатов, участвующих в процессе.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание», — уточнил собеседник агентства.

Однако адвокаты потерпевшей стороны и сестер Хачатурян заверили «Газету.Ru», что официального постановления о возбуждении уголовного дела они не получали.

«Изначально после заявлений сестер о насилии проверка со стороны следствия по сути не проводилась. После того как потерпевшие подписали разрешение на начало расследования по этому факту, следствие начало доследственную проверку. Она 30 дней длится и должна закончиться примерно в эти даты, поэтому сегодня и был выброс информации», — сказала представитель родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.

Она подчеркнула, что ее клиенты будут настаивать на прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступления.

«Если бы были хоть какие-то доказательства, что сексуальное насилие имело место, то мы на такие риски бы не пошли. При этом два адвоката сестер Хачатурян просили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела оставить в силе», — пояснила Халикова.

Сами сестры Хачатурян в деле о насилии станут потерпевшими, сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

«У СК нет оснований считать, что насилия не было. Мы рассчитываем, что в ходе расследования будет в очередной раз доказано, что Михаил Хачатурян совершал эти преступления. Дальше уже суд окончательно поставит точку в отношении него», — сказал он «Газете.Ru».

Сами сестры знают об уголовном деле — в ходе доследственной проверки их вызывали в Следственный комитет для дачи объяснений. При этом беседы девушки восприняли болезненно, добавил Липцер.

«Для них это тяжело — каждый раз вспоминать о том, что происходило. Но они прекрасно понимают, что это нужно делать. Кроме того, они сами подавали заявление на отца в свое время. Сейчас живут своей жизнью, насколько это возможно, друг с другом не общаются. Но они в ожидании уже какого-то возможного исхода», — отметил юрист.

Независимый адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что в случае посмертного обвинительного приговора Михаилу Хачатуряну его дочери могут рассчитывать на смягчение приговора. Статья, которую вменяют девушкам, предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Однако несколько смягчающих обстоятельств, которые предусмотрены статьей 61 УК РФ, могут помочь им получить минимальный срок.

«На их деле это может отразиться значительным образом — если будет доказано сексуальное насилие. Для них будет применен дополнительный пункт смягчающих обстоятельств — аморальное поведение потерпевшего. Но в любом случае дело в отношении отца не даст им никакой реабилитации», — рассуждает адвокат.

Смягчающим обстоятельством станет и тот факт, что сестры Хачатурян с самого начала сотрудничают со следствием.

«Если они еще дополнительно сделают почтовый денежный перевод потерпевшей стороне, суд может счесть этот факт дополнительным смягчающим обстоятельством — возмещением морального ущерба. Справка об отправке денег в моей практике фигурирует постоянно, потерпевшие могут и не принять, но важен сам факт», — объясняет Калинов.

В случае сотрудничества и возмещения ущерба старшим сестрам, согласно статье 62 УК РФ, суд может назначить две трети от максимального наказания — 14 лет. Если прибавится пункт об аморальном поведении потерпевшего, то они могут получить восемь лет. К тому же будет зачтено их пребывание под подпиской о невыезде.

Напомним, преступление произошло вечером 27 июля 2018 года. В подъезде жилого дома на севере Москвы обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В качестве главных подозреваемых были задержаны три его дочери. Адвокаты девушек утверждают, что они действовали в рамках самообороны. На момент совершения преступления сестрам было 19, 18 и 17 лет.

Впоследствии на допросах они признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье все трое называли «адом».