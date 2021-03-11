Время не лечит: как сейчас живет Фукусима

11 марта 2011 года, ровно десять лет назад, в Японии произошла крупнейшая со времен Чернобыля ядерная катастрофа. В водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в одноименной префектуре.

Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии присвоили максимальный седьмой уровень.

Зараженная зона стремительно увеличивалась по мере того, как усиливалась утечка радиации. Тем временем в соседних префектурах волны высотой 30-40 метров продолжали сносить жилища, автомобили и даже самолеты. В течение трех суток из домов в зоне 20 км от АЭС были эвакуированы более 160 тыс. человек. Жертвами стихийного бедствия числятся более 18 тыс. человек.

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Сейчас пострадавшие регионы постепенно восстанавливаются. К 2021 году лишь пятая часть изначальной зоны отчуждения по-прежнему считается непригодной для проживания. Теперь там в заброшенных домах и садах живут лишь кабаны, обезьяны и дикие собаки, передает издание Deutschlandfunk.

Жителям некоторых районов зоны отчуждения разрешили вернуться в 2017 году. Теперь в Фукусиму и соседние префектуры уже организуют туристические поездки, а на японских прилавках можно встретить продукцию из префектуры — например, пиво на основе премиального сорта помидоров, которыми она славилась.

Кроме того, 25 марта 2021 года с футбольного стадиона в Фукусиме стартует эстафета олимпийского огня. А всего в 70 километрах от АЭС пройдут олимпийские состязания по бейсболу и софтболу.

Саму электростанцию «Фукусима-1» власти Японии изначально планировали полностью восстановить к 2021-му году. Однако высокие уровни радиации в поврежденных энергоблоках вынудили их пересмотреть свои планы, пишет Deutschlandfunk. Демонтаж электростанции начался, однако к самой опасной задаче — извлечению из реакторов ядерного топлива — без подготовки и специального оборудования приступить так и не смогли.

Новый проект предполагал, что эти работы начнутся в 2021-м году, а завершатся в 2041-м или 2051-м. Но из-за пандемии коронавируса произошла накладка с разработкой необходимого оборудования в Великобритании, и начало операции пришлось отложить еще на год — до конца 2022-го. Тем не менее, ремонт других объектов электростанции продолжается.

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Жители пострадавших районов с трудом оправляются от пережитого. Волонтер, работающая с жертвами катастрофы, Эмико Фудзиока призналась Reuters, что многие из них до сих пор остро нуждаются в финансовой и психологической поддержке. «Фукусима никогда не будет прежней. Как и сами люди», — уверена женщина.

Десятилетие, проведенное жителями в эвакуации, совершенно изменило атмосферу в прибрежном городке префектуры Фукусима Намиэ – недавно его полностью восстановили после ЧП.

Местная жительница Масару Кумакава рассказала газете South China Morning Post, что до катастрофы все знали друг друга, могли пригласить прохожего на обед и даже оставляли двери в свои дома открытыми. Сейчас же, по ее словам, люди сторонятся друг друга и не знают даже ближних соседей по именам. «Если бы город восстановили раньше, через три, четыре или даже пять лет после катастрофы, наверное, все было бы совсем иначе», — считает Кумакава.

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Местный житель Сакае Като после катастрофы полностью сменил род деятельности и посвятил свою жизнь уходу за домашними животными, которых бросили хозяева, уехавшие в эвакуацию. Мужчина отказался покидать город и превратил свой дом в приют — сейчас с ним живет 41 кот. «Я хочу убедиться, что я здесь, чтобы позаботиться о каждом животном. После этого можно умирать», — сказал Като в интервью с Reuters.

Кардинально изменилась жизнь и у 70-летнего Есихито Сасаки из города Рикудзентаката префектуры Иватэ. В катастрофе 2011 года у мужчины погибли жена и младший сын. Сейчас он живет один — ему удалось восстановить дом и даже высадить вокруг него вишневый сад.

Сасаки признался в разговоре с Reuters, что старается сохранять вещи в доме в том порядке, какой был в день происшествия, — это напоминает ему о погибших родных.

«Я думал, что время лечит, но теперь я знаю, что это не так. Есть вещи, которые ты хочешь забыть, но не можешь. Некоторые воспоминания со временем становятся лишь более отчетливыми», — отметил он.

Все десять лет в префектуре Иватэ в местных торговых центрах и общественных центрах сотрудники полиции ежемесячно проводят встречи для семей, которые не прекращают поиски своих близких. На этих собраниях полицейские записывают данные о пропавших без вести и собирают образцы ДНК у членов их семей.

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Одна из тех, кто ходит на такие встречи, — 69-летняя Рикудзентаката Сатико Кумагаи. Уже через три месяца после цунами она начала писать письма своему мужу Мигаку, который пропал без вести в день бедствия. Письма женщина не отправляла, а просто хранила в надежде, что однажды покажет их мужу, который вновь войдет в их дом.

К 2017, когда Кумагаи вернулась в родную префектуру, она написала уже так много писем, что работавший с ней волонтер Хитоши Цуридзаки предложил издать книгу с ее сочинениями.

«Доброе утро, Мигаку-сан. В году осталось не так много дней. Похоже, мы закончим еще год, так и не найдя тебя. Разве не будет чудом, если ты вернешься в нашу бухту? Я слышала, что чудеса существуют, но, похоже, в этой катастрофе их нет», — такими словами заканчивается этот сборник.