Страны ЕС отказываются от вакцины AstraZeneca

Власти Италии приостановили применение на территории страны вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из отдельной партии, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — говорится в документе.

На данный момент причинно-следственная связь между применением вакцины и проявлением побочных эффектов не установлена. Регулятор проводит проверки.

В самой компании отметили, что вакцина показала высокую эффективность и переносимость.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний фазы. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — заявил представитель AstraZeneca телеканалу CNBC

Решение о приостановке вакцинации граждан от коронавируса препаратом AstraZeneca также приняла Норвегия, о чем рассказали в пресс-службе Национального института здравоохранения. «В связи с сообщением о смерти в Дании в результате образования тромба после инъекции препаратом AstraZeneca Норвегия решила приостановить вакцинацию», — указали в сообщении.

Как отметил директор по санитарному контролю института Гейр Бухольм, норвежские власти будут ждать информации о связи между смертью датской пациентки и вакциной. По его словам, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запустило расследование данного случая и пока не выявило такой связи. Как сообщило испанское агентство EFE, ЕМА может дать рекомендации по использованию этого препарата в Евросоюзе 11 или 12 марта.

Пока данная проверка не будет проведена, в Осло решили руководствоваться соображениями безопасности.

Бухольм назвал приостановку прививочной кампании непростым решением для властей.

«Хочу отметить, что приостановка вакцинации не означает, что мы не будем использовать препарат AstraZeneca в будущем. Эта вакцина имеет хорошую документацию, а производитель может поставить достаточное количество доз, чтобы обеспечить защиту как можно большего числа людей в группах риска как можно раньше», — подчеркнул он.

Ранее на аналогичный шаг пошли и власти самой Дании, сообщал Национальный совет по вопросам здравоохранения страны. Решение о 14-дневной приостановке вакцинации приняли из-за сообщений об образовании тромбов у людей, сделавших прививку препаратом AstraZeneca. «Мы реагируем, если есть малейшие признаки возможного риска, связанного с вакциной», — указали в сообщении ведомства.

При этом там отметили, что выводы о связи между введением вакцины и появлением тромбов пока делать нельзя.

«Приостановить вакцинацию [населения] одной из вакцин — непростое решение. Но именно потому, что мы вакцинируем очень многих, нам также необходимо своевременно реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах. Нам необходимо прояснить ситуацию, прежде чем мы сможем продолжить применение вакцины от AstraZeneca», — подчеркнул директор Национального совета по вопросам здравоохранения Серен Брострем.

Помимо этих стран, прививочную кампанию вакциной британского фармгиганта также решила приостановить и Эстония.

Пауза в вакцинации была сделана из-за смерти 49-летней женщины, привитой в Австрии. Она скончалась от тяжелых нарушений свертываемости крови.

Также проблемы со здоровьем проявились у другой привитой. У 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Как отметило австрийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG), прямых данных о связи осложнений с вакцинацией на данный момент не имеется.

Обе женщины получили вакцину AstraZeneca из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле, расположенной в федеральной земле Нижняя Австрия. Ведомство запустило расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Пока его результатов нет, власти Австрии 7 марта в качестве меры предосторожности тоже решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca, отмечалось в сообщении BASG.

Также остановлена вакцинация препаратом AstraZeneca в Исландии.