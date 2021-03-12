Сотни жертв и годы поисков: какие маньяки до сих пор разгуливают по России

Серийный маньяк Валерий Андреев из Оренбургской области, которого не могут поймать уже девять лет, может скрываться в Москве. Ориентировку на 63-летнего мужчину разослали столичным полицейским, сообщило издание «Московский комсомолец».

Следователи подозревают его в расправе над более чем сотней женщин. Тем не менее пока что доказаны лишь семь преступлений, совершенных в Оренбургской области.

В 2006 году в регионе начали пропадать девушки. Зачастую в последний раз их видели на трассах. Спустя несколько дней в лесах находили изуродованные женские трупы со следами изнасилования. Следователи понимали, что убийства связаны между собой, однако не обнаружили никаких зацепок, позволяющих выйти на виновного.

Дело сдвинулось с места только в 2012 году в ходе расследования убийства 18-летней Ольги Журавлевой из города Орск (в связи с чем СМИ и дали убийце прозвище «орский маньяк»). Очевидцы заметили, что девушка ловила попутку на трассе и села в подъехавшую к ней машину. После этого она перестала выходить на связь. Свидетели вспомнили марку автомобиля, после чего следователи выяснили, что он принадлежала Валерию Андрееву – местному дальнобойщику и семьянину с двумя детьми.

На допросе он заявил, что невиновен. Доказательств у следователей также было недостаточно. Кроме того, у Андреева была буквально безупречная репутация — за всю жизнь он получил лишь несколько штрафов за превышение скорости. На работе к нему также не было претензий. В связи с этим мужчину отпустили.

Лишь спустя несколько дней следователи решили проверить его машину. На заднем сиденье внедорожника они обнаружили следы замытой крови и спермы. Мужчину хотели допросить еще раз, но было поздно — он исчез.

В Оренбургской области начались активные поиски предполагаемого злоумышленника. Тогда же следователи выяснили, что «орский маньяк» действовал по одной схеме: увидев девушку, идущую по трассе, он предлагал ее подвезти, после чего насиловал, убивал и оставлял трупы в лесах недалеко от трассы.

В декабре 2019 года Андреева объявили в международный розыск, он возглавил список самых опасных разыскиваемых лиц, составленный Интерполом ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. За информацию о нем губернатор Оренбургской области до сих пор обещает 500 тыс. рублей, а МВД России — миллион.

В соцсетях периодически публикуются истории о том, что жители различных регионах видели «орского маньяка». Такая информация поступала из Самары, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Челябинска. А последний раз, 7 августа 2019 года, Андреева предположительно заметили в Санкт-Петербурге.

Тогда, по сообщениям местных СМИ, его опознали четыре человека, проживающих на проспекте Обуховской Обороны.

По информации очевидцев, мужчина подошел к девушке с коляской, вцепился в нее и забормотал: «Как сладко спит малыш — как жаль, что ему и его маме осталось жить так мало». На помощь девушке подошли три человека, и мужчина скрылся.

В сентябре 2020 года на НТВ вышел фильм про Андреева «По следу монстра». Кинокартина снята в жанре докудрамы — игровые моменты в ней пересекаются с документальными кадрами. Съемочная группа восстановила события времени, когда в Оренбургской области регулярно пропадали девушки.

Валерий Андреев — не единственный опасный преступник, которого разыскивают по всей России. Так, еще в 2000 году в Барнауле задержали 45-летнего Александра Анисимова — его заподозрили в убийстве девятерых абитуриенток местных вузов и двух женщин возле села Бураново Калманского района Алтайского края. Следователи выяснили, что «барнаульский маньяк» предлагал девушкам помощь в поступлении, отводил в безлюдное место, душил и закапывал в лесу.

Спустя два месяца в заключении Анисимов выбросился из окна во время следственного эксперимента. Суд его виновность доказать не успел — дело так и осталось нераскрытым. Между тем в 2019 году подавший в отставку генерал-майор Николай Турбовец заявил, что Анисимов не был настоящим «барнаульским маньяком», а убийца абитуриенток все находится на свободе.

Правоохранители также разыскивают неизвестного, который с 2004 по 2007 год совершил семь убийств в городе Череповце Вологодской области, три из них — на заброшенной стройке на улице Данилова. С тех пор злоумышленника прозвали «даниловским маньяком». В большинстве своем жертвами убийцы становились женщины разных возрастов, некоторых из них он насиловал и душил. Также на стенах около места убийств были обнаружены рисунки порнографического характера. Пока что разыскать «даниловского маньяка» не удалось — за его поимку обещают миллион рублей.

В 2011 году в Челябинске орудовал «аптечный маньяк», имя которого до сих пор неизвестно. Его жертвами стали два работника местных аптек — в мае и августе 2011 года. Он застрелил их на глазах у покупателей.

Очевидцы рассказывали местным СМИ, что в один из эпизодов, перед тем как покинуть место происшествия, «аптечный маньяк» прошептал: «Это вам за все, белые халаты». Следствие предполагало, что мужчина страдал маниакально-депрессивным психозом.

За информацию, которая приведет к поимке убийцы, назначено вознаграждение в 1 млн рублей. Мужчина до сих пор находится в розыске

В 2011 году впервые заговорили и о «тюменском маньяке-педофиле». В Тюмени пропала девочка, расследовать пропажу которой в город прибыл криминалист Дмитрий Кирюхин. Он сразу заметил схожие обстоятельства исчезновения еще двух детей в предыдущие три года — жертвы были одного возраста, похожей внешности. Три эпизода объединили в дело о пропавших тюменских детях. Предполагаемый убийца до сих пор в розыске.