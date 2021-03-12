Инсценируют массовую гибель: США готовят атаки на «Спутник V»

США и их союзники будут в ближайшее время проводить инсценировки массовой гибели пациентов якобы по причине вакцинации российским препаратом от коронавируса COVID-19 «Спутник V», приводит РИА «Новости» сообщение высокопоставленного источника, ссылающегося на данные российских спецслужб.

Они будут инициированы в рамках кампании по очернению и дезинформации относительно вакцины, созданной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Задействовать в информационной атаке на «Спутник V» Запад будет подконтрольные неправительственные организации — «Агентство США по международному развитию» (USAID), «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер», а также средства массовой информации — BBC, Reuters и «Интерньюс».

«Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», — говорится в сообщении агентства.

Главным адресатами будущих месседжей называют европейские государства, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Сан-Марино, Сербия, Северная Македония, Словакия и Черногория.

«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», — поясняет российский источник.

Конечной же целью атаки против российской вакцины является создание хорошего имиджа американо-германского препарата BNT162b2 от Pfizer/BioNtech.

Источник в администрации президента России напомнил, что — по данным британской организации Bureau of Investigating Journalism — Аргентина согласилась использовать западную вакцину, но Вашингтон озвучил дополнительные условия: «дать суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы».

В итоге аргентинские власти назвали поведение американской стороны «форменным издевательством» и «шантажом на высоком уровне» и отказались от вакцины Pfizer/BioNtech.

В начале нынешнего месяца Федеральное ведомство Австрии по безопасности в сфере здравоохранения сообщило о смерти 41 человека после прививки препаратом Pfizer/BioNtech.

В докладе ведомства отдельно отмечалось, что — по словам местных специалистов — из 33 смертей ни одна не связана с вакцинацией, причинами стали другие болезни, расследование еще восьми летальных исходов продолжается.

Месяцем ранее стало известно, что в Швейцарии после вакцинации от COVID-19 скончались как минимум 16 человек. Об этом сообщало фармацевтическое надзорное ведомство.

В целом в ходе исследований было выявлено 364 возможных побочных эффекта. Из них 199 были связаны с вакциной Pfizer/BioNtech, а 154 — с препаратом Moderna.

Кроме того, было выявлено 95 опасных реакций, а также четыре случая анафилактического шока и 16 смертей.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорилось в сообщении.

Вместе с тем в комментарии отмечалось, что анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была прививка.

Также ранее Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании сообщало, что до 14 февраля было зарегистрировано 197 смертей после инъекции Pfizer/BioNtech, однако о причинах смертей ведомство не сообщало.

При этом даже потенциальное привлечение медиагигантов может не помочь США с союзниками дискредитировать «Спутник V», который, к примеру, Bloomberg назвал «самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза».

«Страны выстраиваются в очередь за поставками «Спутника V» после публикации несколько дней назад в авторитетном медицинском журнале Lancet статьи о том, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские прививки, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — говорилось в заметке.

Директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас также рассказывал в интервью французскому порталу Ouest-France, что создание «Спутника V» стало геополитической победой России.

«Исторически Россия неизменно добивалась больших международных успехов в области естественных наук», — подтверждал политолог Герхард Манготт эффективность российского препарата.