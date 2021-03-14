«Базарные методы ЕС»: проблемы вакцинации рассорили Европу

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью изданию Tagesspiegel AM Sonntag признал, что Брюссель совершил несколько ошибок при распространении вакцин от коронавируса COVID-19.

Он сказал, что понимает жалобы граждан стран ЕС о том, что вакцина распространяется зачастую слишком медленно.

Однако, по его словам, предоставление ЕК функций руководителя процесса вакцинации стран Евросоюза все равно лучше, чем делегирование этих полномочий национальным ведомствам.

«Если бы мы, как Европейский Союз, не действовали на основе наших общих ценностей, и только самые богатые могли позволить себе вакцину, это было бы проблемой для всех, а не только для более бедных стран», — заверил чиновник.

По его словам, сейчас приоритет отдается общеевропейскому подходу к вакцинации.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки. Но посмотрим, что будет в конце апреля. Я готов подвести итоги [вакцинации] по окончании пандемии. Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно», — добавил Тиммерманс.

Однако, по его словам, в нынешней ситуации важно то, что вакцину получают все страны Европы.

«Это необходимое условие для возвращения к нормальной жизни. Для меня это означает, например, что я снова могу навестить родителей и обнять внука. Миллионы европейцев думают так же», — пояснил замглавы ЕК.

Двумя днями ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Шарлю Мишелю обвинил ряд европейских государств в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями с целью приоритетного получения препарата от COVID-19.

В этой связи Курц и подписавшие письмо четыре его коллеги из Словении, Чехии, Болгарии и Латвии призвали к проведению саммита ЕС для обсуждения распределения вакцин.

По словам австрийского лидера, нынешняя система распределения «противоречит духу европейской солидарности».

«В последние несколько дней было бы обнаружено, что поставки доз вакцины фармацевтическими компаниями осуществляются не пропорционально населению стран. Если эта система будет функционировать в том же виде, к лету она создаст и усугубит огромное неравенство между странами-членами ЕС.

Некоторым удастся добиться коллективного иммунитета за несколько недель, в то время как другие сильно отстанут», — говорится в письме.

По словам Курца, отдельные страны, такие как Болгария, Латвия или Хорватия, не прекратят вакцинацию до конца лета или осени, если эта тенденция сохранится. Другие же могут закончить прививание населения к маю. В качестве примера Курц указал, что Мальта получит в три раза больше доз, чем Болгария.

Вскоре стало известно, что Мальта и Хорватия отказались присоединиться к посланию и выразили несогласие с утверждениями, содержащимися в письме. В правительстве Австрии также опровергли доводы о несправедливости распределения препарата.

Генеральный секретарь Федерального министерства по социальным вопросам, здравоохранению, уходу и защите прав потребителей Инес Стиллинг заявила в эфире ORF-Radio Ö1, что распределение было «сбалансированным и прозрачным».

«Здесь вообще нет базарных методов: во время переговоров летом 2020 года каждую страну-участницу спрашивали, сколько каждой конкретной вакцины она хочет. Каждое государство-член заказало разное количество каждой вакцины. Это не было основано на принципе, кто звонит первым или кричит громче», — подчеркнула чиновник.

ЕК заказала в общей сложности не менее 1,4 миллиарда доз четырех вакцин, одобренных в ЕС, этого количества более, чем достаточно для вакцинации примерно 450 миллионов европейцев. Однако ЕК давно является объектом критики за нерешительные действия и стратегические ошибки при заказе препарата.