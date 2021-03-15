3,5 часа пыток: в Кемерово ищут полицейских, виновных в убийстве студентки

Отец убитой в Кемерове 23-летней студентки Веры Пехтелевой, которую бывший молодой человек истязал 3,5 часа, написал заявление в СК и прокуратуру с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, которые не отреагировали на поступивший от полицейских сигнал о происшествии в доме на Ленинградском проспекте. Об этом сообщил местный портал NGS42.ru.

По мнению отца девушки, в ее гибели виновны не только двое полицейских, которых в настоящее время обвиняют в халатности, но и все те, кто своевременно не отреагировал на их сигнал, пишет РИА «Новости».

«По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека», — говорится в заявлении мужчины.

Сразу после его заявления СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении трех сотрудниц дежурной части УМВД России по городу Кемерово. По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра слышны крики женщины о помощи. Однако не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив все обстоятельства, они не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС и Росгвардии.

Следователи планируют установить имена всех сотрудников полиции, которые находились в тот день на дежурстве в городе Кемерово, и выяснить, где они были, когда поступали сообщения о криках в квартире.

Дело по статье «Халатность» ранее было возбуждено в отношении майора Михаила Балашева и его коллеги капитана Дмитрия Тарицынова — они также своевременно не отреагировали на вызов о насилии.

В СМИ была опубликована запись переговоров полиции, в момент когда Владислав Канюс убивал свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву. Судя по записи, на протяжении трех часов полицейский пытался из дежурной части отправить на место преступления наряд. Однако на протяжении всего времени дежурный получал отказы. Все наряды были заняты.

Первый звонок в полицейский участок от соседа, слышавшего крики молодой кемеровчанки, поступил в 04.55 (00.55 мск), однако его Михаил Балашов проигнорировал, а соседи на протяжении долгого времени продолжали звонить.

В период до 06.57 (02.57 мск) Балашов пытался найти людей для выезда на вызовы, в том числе и на вызов о побоях, обращаясь за помощью в дежурные части других районов города Кемерова, в ГИБДД и ППС, однако за 3,5 часа найти их так и не удалось.

«Ну, у меня одна машина у вас, остальные пока заняты, у меня одна машина в районе», «Вообще никак не помогу, ничем. Мне надо, чтобы были полные группы», «Давай всех, че я один работать буду», — опубликовали распечатку ответов от правоохранителей Балашову NGS42.ru.

В итоге после нескольких судебных заседаний гособвинение потребовало переквалифицировать статью по делу Балашова и Тарицынова на более тяжелую — с статьи «Халатность» на «Халатность, в результате которой погиб человек».

Трагедия произошла 14 января 2020 года. В тот день 23-летняя студентка Вера Пехтелева пришла в общежитие на Ленинградском проспекте, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась.

«Причиной убийства стала попытка Веры расстаться с Владиславом. После разрыва отношений она заехала за вещами в его квартиру. Но у Владислава были совсем другие планы. Перед трагедией он говорил брату, что убьет Веру», — написала в соцсети Facebook правозащитница Алена Попова.

На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, пытались вызвать полицию, однако безрезультатно. В итоге жители подъезда сами взломали ломом дверь, но девушка уже была мертва.

Обвиняемый — Владислав Канюс — нанес бывшей подруге не менее 56 ударов. Она была избита и порезана, у нее был сломан нос и черепно-мозговая травма. В конце Канюс задушил девушку шнуром от утюга.

В ходе допросов один из свидетелей рассказал, что, когда они зашли в квартиру, то вещи были разбросаны, а сама девушка лежала на полу в зале — ее лицо было оранжево-красного цвета. Сам Владислав в это время находился в ванной. По словам свидетеля, подсудимый тогда говорил сам с собой, явно бредил.

«Мы подумали, что он пьяный, потому что в квартире был сильный запах алкоголя. У него в руках был нож. Слава, [брат подсудимого], взял нож и откинул его», — цитирует его слова портал A42.ru.

Судебные заседания по делу об убийстве кемеровчанки идут с начала года. Канюс признает, что убил, однако уверяет, что нанес четыре удара, а не 56, как говорится в заключении судмедэкспертизы. Сейчас его обвиняют по части 1 статьи 105 «Убийство». Родные девушки с этим не согласны и требуют, чтобы молодого человека судили по части 2 статьи 105 «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Сразу после того, как стало известно о произошедшем, в интернете появилась петиция об ужесточении наказания для убийцы 23-летней Веры Пехтелевой, учившейся на пятом курсе КузГТУ. Всего за четыре дня обращение получило 107 тысяч подписей.

«Мало того, убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более легкой части статьи 105 УК РФ. Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано», — писал автор петиции.

«Убийца должен ответить по всей строгости. Такому зверю не место на свободе», «Садист должен получить по полной», «Хочу справедливости», — оставляли комментарии пользователи, подписавшие петицию.