Два пути: что ждет AstraZeneca после массового отказа от вакцины

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства шведско-английской AstraZeneca в качестве меры предосторожности до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата. Об этом сообщает шведское Агентство здравоохранения.

Использование препарата будет запрещено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

В шведском ведомстве отметили, что вакцина AstraZeneca обеспечивает хорошую защиту от коронавируса, а общее количество введенных доз составляет 17 млн. В самой Швеции не сообщалось о побочных эффектах от препарата.

Ранее власти Австрии, Германии, Франции и Италии и еще 14 стран ЕС решили приостановить вакцинацию с помощью AstraZeneca в качестве меры предосторожности. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Отказы последовали после того, как жительница Дании, которая была привита вакциной AstraZeneca, умерла от тромбоза. Еще у одной датчанки также развилась тромбоэмболия. Кроме того, у пациентов из других стран после вакцинации выявили нарушения свертываемости крови.

В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн вакцинированных.

В 2020 году AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала векторную вакцину AZD1222. К ноябрю 2020 года компания сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции.

Однако сразу после объявления результатов выяснилось, что в ходе клинических испытаний были допущены нарушения. Так, одной группе добровольцев сперва была введена только половина дозы, а спустя некоторое время им ввели препарат полностью — на других же испытывали одну дозу препарата.

При этом компания фактически объединила в одном отчете два разных исследования, причем перспективную схему в полторы дозы протестировали только на 2700 добровольцах, что явно мало для окончательных выводов об эффективности и безопасности вакцины.

Кроме того, тогда эксперты обратили внимание, что в данной группе ни один из привитых не был старше 55 лет, то есть препарат фактически не был проверен на пожилых людях. Вместе с тем оксфордские ученые утверждали в журнале The Lancet, что их вакцина особенно хорошо действовала на представителей старшей возрастной группы.

После этого AstraZeneca обязалась провести дополнительные исследования — при этом на на тот момент уже были заключены договоры на поставки в некоторые страны, писало издание «DW».

В случае судебных исков от государств-закупщиков AstraZeneca может избежать убытков — все зависит от того, что было прописано в соглашении на поставку и применение вакцины, отмечает эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«В случае Pfizer, к примеру, с компании вообще снимается всякая ответственность за возможные побочные эффекты, поскольку препарат разрабатывался в очень сжатых временных рамках.

С AstraZeneca я бы пока не характеризовал ситуацию как провал. Она вполне рабочая. Если выявляются побочные эффекты и возникают предположения, что они могут быть связаны с лекарством, то просто приостанавливается его обращение», — поясняет он в разговоре с «Газетой.Ru».

После этого запускаются расследования: специалисты выясняют, что привело к побочным эффектам: сам препарат или технология производства отдельной партии продукта, нарушения условий хранения или транспортировки вакцины.

«Только после того, как будут установлены причины, можно будет говорить о последствиях для компании и системы здравоохранения европейских стран. Вообще ситуация очень неприятная и для компании, и для стран, где планировалось использование данного продукта», — говорит Беспалов.

Если выяснится, что проблема в самом препарате, то у компании будет два пути: полный отказ и приостановка производства вакцины либо использование ее для ограниченной категории людей.