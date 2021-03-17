Схема на гараже: дело оправданного в убийстве школьницы пенсионера пересмотрят

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор 63-летнему Николаю Мишину, которого обвиняли в убийстве восьмилетней девочки в поселке Звезда Ленинградского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

После того как в ноябре 2020 года присяжные признали Мишина невиновным, прокуратура и адвокат семьи погибшей подали жалобу на приговор. В ходе заседания адвокат семьи девочки попросил суд арестовать пенсионера либо отпустить его под подписку о невыезде, но в ходатайстве было отказано.

«Оправдательный приговор отменить, передать уголовное дело об убийстве ребенка на новое разбирательство, в новом составе суда», — постановил суд 16 марта.

Восьмилетняя девочка пропала 20 июня 2016 года в поселке Звезда Краснодарского края. В тот день она попросила отчима покатать ее на комбайне — по возвращении мужчина высадил школьницу около дома, после чего ее никто не видел.

Поиски ребенка длились четыре года. «Дом тут был заброшенный. Его сровняли с землей, когда искали ребенка. Моя всегда под присмотром. Никуда ее от себя не отпускаю», — рассказывала kp.ru одна из жительниц поселка Вера Махно.

Одними из первых подозреваемых в убийстве стали родители пропавшей — им долго не позволяли подключиться к поискам, поскольку они проходили экспертизы и полиграф. В их доме даже осушили выгребную яму, где мог быть спрятан труп дочери.

Тело девочки долгое время не могли найти, пока в январе 2020 года в соседнем поселке Первомайском на стенах домов не появились странные схемы, сообщающие о местонахождении останков ребенка. По этому чертежу правоохранители нашли место, где лежал скелет девочки.

Позже выяснилось, что предполагаемый убийца попался на уловку следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка в 2016 году загрызли собаки — якобы тому было объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело.

«Следователи брали образцы почерка у десятка местных жителей. Мишин тоже был в их числе. После отработанных версий было понимание, что ребенка никто не похищал, он остался где-то здесь, скорее всего, причастен к его исчезновению кто-то из местных жителей.

При проверке почерка даже без специалистов стало понятно, что схемы рисовал Мишин. Более того, он имел такую особенность: писать на стенах у себя в гараже какие-то напоминания», — говорил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

В конце февраля 2020 года Мишина арестовали — он признался, что в 2016 году забил пропавшую школьницу кувалдой, чтобы та не мешала. С его слов, она забегала к нему во двор несколько раз, чем раздражала. После убийства он обернул тело одеялом и вывез в поле около соседнего поселка, после чего поехал на работу.

Однако перед началом судебных заседаний Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. «Я невиновен. Войти ко мне во двор просто так девочка не могла. Собака — это раз. Никаких следов в моей машине не нашли — это два. Все экспертизы в мою пользу — это три. Меня били и потому на эксперимент ночью привезли. Лицо там закрыли, чтобы побоев не видно было», — объяснял он.

Мишин добавил, что ему «зажимали и скрючивали пальцы», также его «били толстой книгой или папкой с бумагами» по голове, после чего у него отек глаз.

«Я девочку не убивал. Ее убил мой нездоровый брат. Он написал записку с указанием места, куда он отвез ее труп. Я эту записку нашел в старом календаре и написал, где находится девочка, мелом на [гараже в Первомайском]», — сообщил пенсионер.

Он мог, утверждал Мишин, сбить ребенка на машине, а потом похоронить в поле, чтобы скрыть следы. Тем не менее его версию следователи подтвердить не смогли. При этом брат Мишина умер 2 января 2018 года в возрасте 55 лет.

В итоге обвиняемый попросил о суде присяжных — процесс начался в Краснодарском краевом суде в июне 2020 года. Чтобы рассмотреть дело об убийстве девочки, присяжным понадобилось 17 заседаний. В результате Мишина оправдали.