СК завел дело на 32-летнюю учительницу после скандала с интим-видео

В Новосибирской области завели уголовное дело на 32-летнюю учительницу, которую подозревают в том, что она отправила 15-летнему ученику эротическое видео. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Дело завели по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». По ней педагогу грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.

«В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания», – отметили в СК.

Там уточнили, что инцидент произошел в феврале 2021 года в Татарском районе. До дачи признательных показаний учительница утверждала, что девятиклассник взломал ее аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и скачал видео, предназначавшееся ее молодому человеку: на нем женщина раздевается под музыку. Ролик подросток отправил в чат одноклассникам, после чего те начали распространять его — в учебном учреждении начали проверку по факту произошедшего, сообщал телеканал «Вести Новосибирск».

«Я вообще жила в городе, приезжала в село работать каждый день, и вот я приехала и через какое-то время узнаю, что мое личное видео обнародовали. Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, все объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза», — пояснила она.

Женщина пыталась поговорить с родителями подростка, распространившего ролик, однако те на контакт не пошли. Девятиклассник также избегал любых бесед с учителем. В итоге она решила сменить профессию и больше никогда не заниматься преподаванием.

«Это был большой шок для меня, потрясение. Вот уже три недели прошло, но мне еще тяжело. У меня ребенок маленький, мы с ним уехали вообще в другую область, чтобы нас никто не видел и не слышал о нас», — добавила педагог.

В школе о ней отзываются положительно — известно, что женщина даже стала полуфиналисткой конкурса «Учитель года».

Ранее скандал произошел и в одной из школ Астрахани. Там 35-летнюю учительницу заподозрили в интимной связи с 15-летним учеником, сообщало издание «Астрахань FM». Об инциденте стало известно 10 февраля 2020 года. Мать подростка рассказала, что видео с доказательствами к тому времени несколько дней гуляло по школе.

Как уточнял портал «Астраханский листок», ролик был снят втайне от учительницы и ученика из-под двери кабинета. Впоследствии учащиеся распространили его в мессенджере WhatsApp. Источник издания рассказал, что содержание записи довольно однозначно: на кадрах герои ролика предаются ласкам.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

В итоге следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница состояла в интимной связи с подростком и совершала в отношении него развратные действия.

Педагога приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет, сообщали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Журналисты сообщали, что обвиняемая учительница преподавала в школе биологию. Также, по информации СМИ, после скандала из школы уволилась директор, которая занимала этот пост последние 24 года. Однако, по ее словам, уйти она решила из-за проблем со здоровьем.