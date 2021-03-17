Монумент на пару лет: скульпторы призвали отказаться от памятников из композита

Заказчик не уследил

В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара, уничтожившего памятник Воину-освободителю, построенный из композитного материала. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Ход расследования проконтролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Пожар произошел 16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы. По предварительным данным следователей, четверо подростков жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок — вскоре огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его.

Созданием и установкой памятника в 2018 году занималась компания «Полимер-эстетик», которая выиграла тендер. Для изготовления она предложила полимерный композит — непрочный многокомпонентный материал на основе полимеров. Стоимость контракта составила 1,65 млн рублей.

В фирме заявили, что выполнили работу согласно госзаданию — она была одобрена технадзором. При этом отмечалось, что памятник был сделан из огнеупорного материала. В «Полимер-эстетик» пояснили, что при долгом воздействии открытого огня даже подобный материал может загореться. Там также заметили, что нужно учитывать разницу между «огнеупорным» и «огнестойким» материалом. «Огнестойкий — то, что не горит, огнеупорный — то, что держит жару или огонь», — сообщили представители компании газете «МК» на следующий день после инцидента.

Координатор организации «Архнадзор», эксперт в области охраны памятников Андрей Новичков считает, что именно заказчик, а не исполнитель виновен в разрушении памятника.

«Заказчик должен контролировать, как изначально выполняется монумент, соблюдаются ли все требования. В случае с Татарстаном внимания должного явно не было, и получилось так, что памятник даже не обработали специальной огнеупорной жидкостью. Насколько я знаю, в Москве это обязательное требование для памятников из недолговечных материалов. Более того, обработка должна повторяться с определенной регулярностью, чтобы избежать таких редких, но крайне печальных случаев»,

— пояснил специалист «Газете.Ru».

Проверка, проведенная прокуратурой Татарстана, подтвердила предположения Новичкова. «Установлено, что заказчик осуществил приемку выполненных работ по изготовлению и установке памятника, не убедившись в том, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности. В ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем в «Полимер-эстетик» отметили, что мастерской поступило предложение восстановить памятник, и вскоре инициативу обсудят в администрации города. На этот раз его планируют делать из бронзы.

Ржавый рубль и монгольский хан

Памятник Воину-освободителю в Заинске не единственный в России изготовлен из композитного материала. Весной 2020 года в городе Ульяновске обнаружили, что на памятнике рублю с надписью «Наш рубль не заржавеет» у Музея занимательных наук появились ржавые подтеки. Скульптуру воздвигли в 2016 году.

Предположение о том, что выполнявший памятник подрядчик сэкономил на материалах, гендиректор музея Павел Гузенко отверг, отметив, что производство монумента строго контролировалось. Спустя несколько дней скульптуру забрали на реставрацию.

Между тем в Москве 27 апреля 2016 года на территории школы №149 был открыт памятник выпускнику учреждения — летчику, Герою Советского Союза Юрию Зыкову. Бюст белого цвета выполнили из композитного материала и установили около главного входа в учреждение.

В том же году памятник «Детям войны 1941-1945 годов», частично созданный из композитного материала, воздвигли в городе Ртищево Саратовской области. Он представляет собой барельефную композицию фигур брата и сестры.

В городе Элиста Республики Калмыкия в ноябре 2012 года установили памятник хану Убаши. Идея создания памятника принадлежала монгольскому клубу бизнесменов «Торгоут нутаг», которые пригласили двух известных скульпторов страны в Россию.

«Память должна быть высечена из вечных материалов»

Специалисты в архитектуре и скульптуре после происшествия с памятником в Татарстане призвали не использовать композитный материал при изготовлении городских монументов, так как он может прослужить лишь несколько десятилетий.

«В слове памятник заложено понятие «память», и она не может быть на 10-15 лет. Она вечна. Памятники античной культуры, например, живы до сих пор. Были бы они сделаны из композитных материалов, ничего бы от них не осталось. Скульптуры из композитных материалов делают только если на выставку, потому что они чаще всего подешевле. В случае с памятником в Татарстане тоже, видимо, решили исходить из дешевизны», — сказал «Газете.Ru» заслуженный архитектор РФ Алексей Тихонов.

Скульпторы отмечают: лучшие материалы для памятников — классические бронза и гранит.

«Монументальные сооружения — это произведения искусства. Само по себе искусство — очень зыбкая вещь. Бронза или гранит призваны именно для того, чтобы увековечить эту зыбкость и тонкость. Именно поэтому память должна быть высечена или отлита из вечных материалов.

Для того чтобы наши потомки могли увидеть монументы, которые возводятся сейчас, их нужно делать из «вандалоустойчивых» материалов, которые не поддаются ни воздействию времени, ни чьему-то личному воздействию», — сообщил «Газете.Ru» скульптор, автор памятников многим легендарным военачальникам Алексей Чебаненко.

С ним согласен российский скульптор-монументалист Алексей Архипов. «Монументы лучше делать из бронзы или гранита. В крайнем случае из чугуна. В противном случае его придется переделывать, — пояснил собеседник «Газеты.Ru» и рассказал случай из собственной практики. — Мы делали памятник Рыбаку в Зеленогорске. Поскольку в срок в бронзе мы не успели отлить из-за несвоевременного финансирования, пришлось делать из гипса. В нужный срок все открыли, устроили праздник. Но не успело начальство города отвернуться от него, как веселые люди полезли на него фотографироваться. А он все-таки гипсовый. Ну и соответственно, недолго он простоял. Потом мы поставили бронзовый — вот до сих пор цел».