«Все планируется»: в Роспотребнадзоре рассказали о сроках снятия ограничений по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дальнейшее послабление ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с COVID-19, может произойти уже к лету.

«Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала она.

По словам Поповой, сейчас ограничительные меры показывают хороший результат на всех уровнях. Это происходит благодаря соблюдению россиянами установленных противоэпидемических правил.

«Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит», — добавила главный санитарный врач.

Отменять масочный режим пока что рано, подчеркнула Попова. Необходимо по-прежнему регулярно дезинфицировать руки, обрабатывать помещения. Ситуация с коронавирусом хоть и стабилизируется, но расслабляться рано, считает глава Роспотребнадзора. Вместе с тем она обратила внимание, что чаще всего коронавирусом заражаются внутри семьи, а офисы — весьма безопасные пространства.

В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

Если вакцинация будет продолжаться в том же темпе, что и сегодня, то к концу лета иммунитет к COVID-19 будет у 60% жителей России. Определить конечную дату поможет эпидемиолого-математическая модель, добавила Голикова.

«Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — подчеркнула она.

По ее словам, число новых случаев COVID-19 в России снижается, но по-прежнему «остается достаточно серьезным». На это повлияли холода — весна и зима представляют собой период повышенной активности вирусных инфекций.

«Важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа, и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — резюмировала вице-премьер.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

В начале января 2021 года биоинженер Александр Кудрявцев отметил в разговоре с «Московским комсомольцем», что третья волна коронавируса будет самой слабой, а лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето. «Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, а действия властей страны в борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан».