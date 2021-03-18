«Не во вред, а в радость»: как соблюдать Великий пост при COVID-19

Людям, тяжело болеющим COVID-19, а также тем, кто страдает от сильного постковидного синдрома, противопоказано соблюдать Великий пост, который стартовал 15 марта, заявила «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.

«Верующим, болеющим коронавирусом или недавно перенесшим инфекцию, следует прислушаться к самочувствию. Даже если болезнь закончилась, могут оставаться ее отголоски. Такие состояния являются противопоказанием к соблюдению поста. Если же человек чувствует себя хорошо, то соблюдать аскезу можно, но не в строгой форме», — пояснила она.

В таком случае, например, вместо мяса можно употреблять рыбу, считает врач-диетолог Татьяна Филиппова. Также упор следует сделать на растительные источники белка.

«Именно его дефицит может привести к проблемам, когда человек восстанавливается после болезни или еще болеет. Поэтому если все же решаете отказаться от мяса, замените его бобовыми или соевыми продуктами», — сказала специалист «Газете.Ru».

Кроме того, по ее словам, следует обращать внимание на количество употребляемых жиров. «Если вы не полностью здоровы, то различные масла, жирные орехи и авокадо должны регулярно присутствовать в вашем рационе», — заявила Филиппова. Тараско в свою очередь подчеркнула, что растительные масла при этом следует выбирать нерафинированные и высокого качества.

Эндокринолог-диетолог отметила, что хотя большую часть рациона во время поста обычно составляют овощи и фрукты, людям с COVID-19, а также тем, кто уже переболел инфекцией, следует минимизировать потребление свежих овощей. «Нужно вводить их постепенно – небольшими порциями. Дело в том, что за время болезни желудочно-кишечный тракт тоже повреждается, и его не стоит нагружать. По этой же причине важно тщательно пережевывать пищу», — разъяснила эксперт.

По ее словам, во время болезни и на начальных стадиях восстановления можно даже измельчать растительную пищу блендером, тем самым облегчая процесс пищеварения. «Кроме того, овощи обязательно должны быть термически обработаны, то же самое касается круп и бобовых. Так, отличными вариантами блюд будут различные супы-пюре, овощная икра, хумус, всевозможные каши», — уточнила Тараско.

Иногда можно позволить себе малосольные овощи, считает врач. «Но только не те засолы, которые хранятся с лета», — заметила собеседница издания.

Не менее важно соблюдать водный режим – пить чистую воду, а также отвар шиповника, морс из ягод и компот из сухофруктов, подчеркивает Тараско. По ее словам, все эти напитки являются отличным источником витаминов и микроэлементов, необходимых организму для восстановления после инфекции.

Тем не менее во время и после болезни мы не всегда можем покрыть дефицит витаминов лишь употреблением определенных продуктов. «Поэтому хорошо бы также во время поста пропить комплекс витаминов, а также предварительно сдать анализы, чтобы выяснить, на каком уровне находятся те или иные и микроэлементы», — заключила Татьяна Филиппова.

В то же время настоятель Казанской церкви в Твери Антоний Русакевич заметил в беседе с «Газетой.Ru», что устав соблюдения Великого поста в православной церкви изначально разрабатывался для монахов, а не для мирян. «Именно поэтому он считается таким строгим. И это абсолютно естественно, что люди вне монастырей не всегда могут его соблюдать – бывают повышенные нагрузки, болезни», — пояснил священник.

Он уверен: если верующий чувствует недомогание, лучше пообщаться со священником своего прихода, который подскажет, как в этом случае поститься правильней.

«Священник сможет понять – хотим ли мы просто оправдаться или действительно нуждаемся в послаблениях. В духовной жизни нужно стремиться соблюдать золотую середину. Поэтому при необходимости послабления в посте — абсолютно нормальная вещь. «Постимся постом приятным», говорится в одном псалме. Пост должен быть именно в радость, а не во вред»,

— сказал отец Антоний.

Священник также подчеркнул, что отказ в пище – это самое простое, что может сделать православный верующий во время поста. «Поэтому присоединиться к духовному подвигу Великого поста могут и те, кому необходимо придерживаться полноценного питания. Так, обязательно чтение священного писания – можно прочитать все Евангелие, например. Чаще молиться дома, делать добрые дела, давать милостыню. И, конечно, простить всех», — сообщил Русакевич.

Кроме того, если врачи рекомендуют пациенту есть мясо, можно попробовать готовить его без специй, считает собеседник «Газеты.Ru». «Тогда человек сразу почувствует, что действительно держит пост. Так что везде можно найти выход. Если мы будем изучать историю церкви, то поймем, что к любому делу надо подходить осознанно. Когда человек постится, и при этом становится раздражительным, злым или плохо себя чувствует – это значит, что он не рассчитал своих сил, и следует менять свой подход», — заключил клирик.