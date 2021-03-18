Один к десяти: у кого после вакцинации от ковида нет антител

У 10% вакцинированных от COVID-19 (то есть у каждого десятого) не появляется иммунитет к инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это научный факт, что 10% населения Земного шара, или 10% в любом городе и населенном пункте, не реагируют на вакцинацию. Не только сегодняшними вакцинами [от коронавируса], но это касается практически всех вакцин», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Это, однако, не значит, что прививка оказывается полностью бессмысленной, объяснила «Газеие.Ru» инфекционист Зарина Ескендирова. «Да, бывает, что иммунитет не вырабатывается, но все же если человек заболеет тем, от чего прививался, он перенесет болезнь гораздо лучше», — заверила специалист.

По ее словам, на слабую реакцию организма на вакцинацию влияет множество факторов. «Начиная с того, как была сохранена вакцина до индивидуальных особенностей организма», — уточнила врач.

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова разъяснила, что чаще всего такой «особенностью» является иммунодефицит – серьезная патология, при которой перестают работать одно или сразу несколько звеньев иммунной защиты организма от инфекций.

«Также есть люди, которые находятся на терапии, подавляющей иммунный ответ. Назначаются они при таких аутоиммунных заболеваниях, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, красная волчанка, воспалительные заболевания кишечника, после трансплантации органов», — подчеркнула медик.

Кроме того, по ее словам, иногда иммунитет все же формируется, но его попросту не могут зафиксировать тест-системы. Ведь помимо гуморального (антительного) существует также клеточный иммунитет, который проверить довольно сложно, объяснила Казакова.

«Клеточный иммунитет играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — «Газета.Ru»), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела», — уточнила иммунолог Елена Чурина.

По ее словам, данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена. «Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отметила собеседница издания. По словам Чуриной, отсутствие антител может свидетельствовать об очень сильной первичной иммунной системе.

В то же время исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов порекомендовал россиянам, у которых после вакцинации от COVID-19 не образовалось достаточное количество антител, сделать дополнительную прививку.

«Единственная сложность — у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», — уточнил он в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.

Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма, а также от ряда других факторов, заметил эксперт. А вот по мнению Анны Поповой, пациентам также необходимо обратиться к врачу с целью разработать «специальные схемы иммунизации».

Глава Роспотребнадзора уверена, что в случае реального отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации защитить таких людей может лишь коллективный иммунитет. «Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться, — заявила глава Роспотребнадзора.

Инфекционист Зарина Ескендирова подтверждает: вакцинация — лучший способ победить распространение инфекции. «Другого выхода нет – либо вакцина, либо сама болезнь. Единственный вариант обезопасить себя от ковида – тотальное самоизолирование. Вот так банально», — заключила медик.