Эхо 90-х: россиянки стали меньше рожать

В Минтруде назвали несколько причин сокращения рождаемости, которое в России фиксируют последние шесть лет. Одной из основных проблем, по словам директора департамента демографической и семейной политики Андрея Галкина, является ежегодное сокращение числа женщин репродуктивного возраста.

«Это определяет объективное сокращение абсолютных рождений», – цитирует слова специалиста ТАСС.

Такое положение дел — следствие крайне низкой рождаемости в 90-е годы, объяснила «Газете.Ru» российский социолог, демограф и гендеролог Ольга Исупова.

«Сейчас поколение рожденных в 90-е годы активно рожает, однако само по себе оно очень малочисленно в сравнении с другими. Например, в 2000-е рождалось намного больше детей, однако это поколение сейчас только постепенно достигает фертильного возраста. При этом женщины 80-х годов рождения уже рожают мало, потому что большая часть из них уже родила всех детей, которых хотела», — отметила демограф.

Еще одна тенденция, которую выделяет Минфин — отложенное деторождение: за последние 10 лет средний возраст матери первенца достиг 26 лет. Однако, по словам Ольги Исуповой, этот процесс – общемировой.

«Даже те, кто не просто хочет прожить без детей, а все же намерен их родить, сначала активно зарабатывают для того, чтобы было, где рожать, чем кормить, во что одевать. Конечно, есть категории населения, которые этим не очень озабочены, но тех, кто относится к деторождению очень осознанно, намного больше», — пояснила эксперт.

По мнению гинекологов, сам по себе нынешний средний возраст для рождения первого ребенка не должен вызывать опасений, так как до 35 лет критических изменений в организме женщины не происходит. Однако только при условии, что она следит за своим здоровьем.

«В том случае, если женщина сильно болеет за те годы, пока откладывает деторождение, регулярно испытывает стрессы и прибегает к абортам, то, конечно, на ее организме это скажется, и, следовательно, осложнит и роды», — рассказал «Газете.Ru» акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

Оптимальный возраст для рождения ребенка начинается уже с 18 лет, уточнил врач. «В эти годы организм уже абсолютно готов к рождению ребенка. В целом детородный возраст продолжается примерно до 35-38 лет. При этом стоит учитывать, что в 35 начинается резкий подъем вероятности рождения ребенка с синдромом Дауна и другими хромосомными патологиями. Сама вероятность забеременеть при этом снижается», — предупредил гинеколог.

Помнить о так называемых «биологических часах» посоветовала и репродуктолог Дарья Тихонова. «Ребенка стоит рожать до 35 лет, потому что до этого возраста наименьшее количество осложнений может возникнуть в течение беременности и при родах. Далее происходит уже значительное снижение реального резерва яйцеклеток и шансов на беременность практически не остается. Безусловно, для женщины это важно. Она может строить карьеру, работать, но понимать, что ее способность к зачатию снижается каждый год», — объяснила врач.

Для самого ребенка также есть серьезные последствия позднего рождения, подчеркнула Тихонова: «Чем старше женщина, тем большее количество болезней она накапливает. Соответственно, это влияет на течение беременности и на здоровье будущего ребенка».

Тем не менее, такое положение дел не останавливает россиянок от того, чтобы рожать детей даже в солидном возрасте. Так, согласно последним данным Росстата, в 2019 году первенцев родили пять россиянок старше 60 лет. Статистика также выявила, что у шести женщин того же возраста родились третьи дети и у трех — четвертые.

Врачи такую тенденцию не сочли положительной. Как объясняла «Газете.Ru» акушер-гинеколог, врач высшей категории клиники Блохина «Frau Klinik» Татьяна Подольская, беременность и роды у немолодых пациенток чаще всего протекают с особенностями из-за наличия сопутствующей патологии и возрастных изменений. Все это указывает на необходимость более тщательного обследования на возможные генетические заболевания у ребенка и другие осложнения.

«Чем старше беременная пациентка, тем выше риск осложнений беременности и родов. К сожалению, самостоятельно забеременеть, выносить и родить здорового ребенка после 60 лет невозможно», — отметила врач.

Схожего мнения придерживается ведущий врач акушер-гинеколог сети клиник «Семейная» Илона Агрба. По ее словам, говорить о самостоятельной естественной здоровой беременности в пожилом возрасте без применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) не приходится.

«Природой заложено угасание репродуктивной функции в определенном возрасте. Считается, что качество самих яйцеклеток начинает ухудшаться после 35 лет, а получить генетически «своего» ребенка после 42 лет у женщин с бесплодием и при помощи ВРТ достаточно сложно — количество удачных ЭКО в таких случаях менее 15%», — рассказала Агрба «Газете.Ru».

При этом для самого ВРТ не существует общепринятых возрастных ограничений — каждая клиника принимает решение в индивидуальном порядке. Как правило, для женщин старше 50 лет собирается консилиум из врачей, который совместно обсуждает все риски. Решение принимается только после дообследования женщины, которое показывает, насколько здоровье позволяет ей беременность.

«Надо понимать, что используя ВРТ у пожилых женщин, мы вмешиваемся в заложенные природой механизмы, активируя процессы, которые в 60 лет должны угаснуть. Использование гормонов после менопаузы повышает риски рака эндометрия, яичников, молочных желез», — предупредила Илона Агрба.

При этом врачи понимают: в молодом возрасте женщины больше склонны уделять внимание карьере, путешествиям и заботе о себе, чем рождению детей. Особенно сейчас, когда современная медицина делает все возможное для отсроченного материнства.

«Тем не менее, надо помнить, что помимо сложностей в зачатии, вынашивании беременности, у женщины должен оставаться физический ресурс для воспитания ребенка», — сказала гинеколог Агрба.