«Тебе кирдык!»: учитель из Омска избила школьника и натравила на него детей

В Омской области учительница избила школьника указкой и тряпкой, после чего натравила на него одноклассников. В результате толпа детей напала на мальчика после занятий, сообщают в региональном Следственном комитете.

Изначально информация об инциденте появилась в сообществе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, причиной агрессии учителя стало поведение 10-летнего школьника во время урока.

«На уроке мальчик отвлекся на соседа по парте, в этот момент учительница подошла и забрала у него тетрадь. Мальчик стал кричать: «Отдайте, это моя тетрадь!» Учительница стала бить мальчика указкой по рукам и ногам, мальчик плакал и спрашивал, за что его бьют. Учитель ответила: «Для профилактики, не умеешь себя вести», — указано в посте.

Однако на этом «профилактика» не закончилась — к издевательствам подключились одноклассники мальчика, рассказывает автор: «Учительница, спровоцировав скандал, сказала ученикам: «Зачем вы здесь с ним разбираетесь, это надо делать после уроков за школой». И, повернувшись к мальчику, сказала: «Тебе кирдык!» Мальчик заплакал и стал собирать учебники в портфель, учитель взяла тряпку грязную и ударила мальчика по голове несколько раз со словами «как ты меня достал».

После уроков школьники действительно устроили расправу над одноклассником. По информации СМИ, после драки у ребенка зафиксировали множество синяков на руках и ногах, опухшую, разбитую переносицу, разбитые бровь и губы, а также синяк под глазом. Учитель при этом якобы наблюдала за происходящим из окна, не вмешиваясь.

После случившегося бабушка пострадавшего ребенка обратилась в комитет по образованию Омской области с просьбой разобраться в ситуации. «Специальная комиссия комитета работала в учреждении. Информация об избиении ребенка во дворе школы и о насильственных действиях со стороны учителя не нашла подтверждения, но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребенку. Ей вынесено дисциплинарное взыскание», — сообщалось на сайте ведомства.

С самим пострадавшим школьником сейчас работает социальный психолог — у него выявили отклонения в поведении. По сообщениям местных СМИ, в ближайшее время права на ребенка планируют передать его бабушке, так как мать мальчика «родительские обязанности по воспитанию не исполняет, злоупотребляет алкоголем и часто уходит из дома». На это заявление женщина эмоционально ответила в социальных сетях.

«Да, я мама мальчика! Это мой ребенок, а за своего ребенка я порву любого!

Да, так сложилось что я работаю на вахте, потому что в Омске нет нормально оплачиваемой работы, и в данный момент я на вахте. Поэтому ребенок с бабушкой! Но то, что здесь пишут, полный бред! Если учитель хороший... зачем педагог говорил мальчику, что не нужно говорить полиции, что его били? Если, по их словам, я такая алкашка и проститутка... почему сразу не лишили меня прав? У меня нормальный, адекватный ребенок!» — высказалась Дарья Симонова.

Сейчас информацию, размещенную в социальных сетях, проверяют следователи. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося, установить тяжесть вреда, причиненного ребенку, а также причины и условия, спровоцировавшие инцидент на уроке, действия учителя и школьников.

«Будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, предусмотренное ст. 145 УПК РФ», — уточнили в СК.