В Геленджике и Ярославле задержали 14 неонацистов

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Геленджике и Ярославле 14 молодых людей, являющихся участниками украинского радикального сообщества неонацистского характера «МКУ». Заявление ведомства передает ТАСС.

Операция проводилась вместе с СКР в рамках уголовного дела по статье 282.1 «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». 13 участников группы задержали в Геленджике (Краснодарский край), еще один был задержан в Ярославле. В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли у задержанных «нацистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».

Следствие утверждает, что один из задержанных (имя не называется) в Геленджике в 2018 году организовал группу, «основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку». Эта группа является частью более крупной группировки — «МКУ», созданной 21-летним украинским гражданином Егором Красновым.

Возраст задержанных в Геленджике варьируется от 16 до 30 лет. Большинство из них родились в 2001-2002 годах.

По словам участников группировки, аббревиатура расшифровывается как «Маньяки: Культ Убийц». Спецслужбы РФ считают, что группу курируют в Службе безопасности Украины, передавала газета «Аргументы и Факты».

Членов «МКУ» уже задерживали в Воронеже в середине февраля. У одного из них в гараже нашли минометный снаряд времен Второй Мировой войны. Один из задержанных, по данным следствия, рисовал в городе граффити по трафарету экстремистского характера.

В России регулярно задерживают неонацистов, связанных с украинскими ультраправыми группировками. В 2019 году в Московской области сотрудниками ФСБ и МВД был задержан активист экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Игорь Пирожок. В январе 2018 года он переехал в московский регион, где проживал на конспиративных квартирах. Здесь он вербовал россиян, распространяя идеологические и пропагандистские материалы.

Ряд СМИ сообщают, что в первой половине 90-х Пирожок создал в России неонацистскую организацию «Легион. Вервольф». В 1994 году против ее участников возбудили уголовные дела об убийстве, хулиганстве, возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. Кроме того, следствие считало, что участники организации учинили погром в Марфо-Марьинской обители, попытались совершить теракт в спорткомплексе «Олимпийский» и намеревались провести теракты в некоторых кинотеатрах.

Осенью 2018 года по ходатайству следствия в России заочно арестовали двух членов «Правого сектора» — Руслана и Марлена Мисиратовых. По данным СК, в 2015-2017 годах оба они участвовали в публичной антироссийской акции, направленной на блокаду поставок продовольствия и сырья на территорию Крыма.

Братья Мисиратовы также были участниками боевых действиях против мирного населения Донбасса. Они занимали должности командиров боевых структурных подразделений «Добровольческого украинского корпуса» (сформирован на базе «Правого сектора»). После заочного ареста братьев объявили в международный розыск.