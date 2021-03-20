Учеба со слезами на глазах: почему россияне не хотят поступать в вузы

«Совершенно не понимаю, что я тут делаю»

Молодые россияне ставят под сомнение необходимость поступать в высшие учебные заведения. Они видят, что успеха можно добиться и без диплома — а учеба в университете кажется впустую потраченным временем.

«В этом году мне предстоит сделать важный выбор – поступать в вуз или пытаться строить свою жизнь без него. С одной стороны, я понимаю, что просто потрачу четыре года своей жизни на очередной невроз: экзамены, сессии, вечные домашние задания и проекты. А молодость, тем временем, в разгаре.

Хочется и социальную жизнь наладить, и работать, чтобы стать финансово самостоятельным человеком. Однако вуз все эти моменты ограничивает, он как будто становится продолжением школы, оттягивающим момент взросления», — объяснила свою позицию 17-летняя Ксения Бойкова.

Между тем, для 18-летней Евгении Шановой поступление в вуз обернулось не только загубленными мечтами, но и нервным срывом. По словам студентки первого курса, она сама не ожидала, насколько тягостным и ненужным ей будет казаться высшее образование.

«Я сижу на парах и совершенно не понимаю, что я тут делаю. Мозг отказывается воспринимать информацию, хочется просто заснуть. Домашние задания каждый раз вызывают слезы – мне просто обидно, что я вынуждена тратить свое время на то, что мне, вероятнее всего, не пригодится в жизни», — вздыхает девушка.

При этом отчислиться из учебного заведения Евгении не позволяет общественное мнение и внутренний страх: «Мне все время кажется, что столкнусь со вселенским осуждением. Все вокруг привыкли, что я всегда добиваюсь чего хочу, прикладываю усилия, не сворачиваю с намеченного пути. А тут такое. Боюсь, моя нервная система просто не выдержит еще и такого удара».

Сильное влияние на школьников оказывают и примеры молодых звезд шоу-бизнеса: в юные годы они уже активно демонстрируют с экранов свое богатство, которого добились без высшего образования.

«Люди путешествуют, открывают для себя мир, при этом работают онлайн и не тратят времени на душный офис. Выглядит очень достойным примером для подражания», — отметила Евгения Шанова.

Один из таких показательных примеров – 29-летний Илья Светлов, который бросил университет и уехал жить на Бали с одним телефоном. Сейчас молодой человек является успешным специалистом в сфере IT и ведет курсы для тех, кто хочет построить свою судьбу также.

«Однажды я рискнул и ушел из университета и все это время получал знания, которые помогают мне смотреть на вещи глубже, чем они выглядят на первый взгляд. Когда я начинал заниматься своим бизнесом, я потерял все. Мне приходилось месяцами есть одну гречку и пить воду с медом. Однако позже я добился успеха именно в этом деле», — рассказывает молодой человек в социальных сетях.

При этом так удачно построить свою жизнь получается далеко не у всех отказавшихся от обучения в вузах. Это понимают и сами потенциальные студенты.

«По опыту друзей знаю: все, кто решил не поступать, сейчас об этом очень жалеют. Мол, не получилось заняться поиском себя и истинного призвания, а просто впустую тратится время на прокрастинацию. Вся суматоха вокруг очень давит, все друзья уже давно учатся, а ты оказываешься в социальном вакууме и в результате не набираешься сил и вдохновения, а просто вгоняешь себя в глубокую депрессию», — подчеркнула Ксения Бойкова.

Что поможет карьере: вуз или связи?

Как показало исследование сервиса Superjob, проведенный с января по март 2021 года, после окончания школы отправят детей учиться в вуз 43% опрошенных родителей. При этом 21% из них сообщил, что ребенок будет получать среднее профессиональное образование, 2% заявили, что после школы их дети будут не учиться, а работать, у 26% респондентов дети еще не определились с тем, что будут делать после школы, а 8% затруднились ответить. Однако в 2010 году тех, кто готовил детей к поступлению в вуз, было 80% — и в течение последующих лет эта цифра постепенно снижалась.

Эксперты в сфере образования считают сомнения молодых россиян вполне обоснованными. В первую очередь, из-за того, что многие выпускники в итоге не работают по полученной в вузе специальности. Как сообщает Росстат, среди выпускников вузов 2016-2018 года не работают по специальности 31%, а среди выпускников колледжей и профучилищ — 43% и 50%.

«Становится все более очевидным, что тратить годы своей жизни на учебу, чтобы потом выбрать трудоустройство совсем в другом направлении, не имеет никакого смысла. Тем более, что ключевой характеристикой является все-таки конкурентоспособность выпускника при выходе на рынок труда, а не только наличие у него какого-то документа», — заявил «Газете.Ru» начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

По словам эксперта, есть целая группа вузов, качество образования в которых вызывает много вопросов и у Департамента образования, и у Рособрнадзора. В связи с этим, многим высшим учебным заведениям стоит основательно задуматься над развитием своих образовательных программ. Схожего мнения придерживается и генеральный директор образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев.

«К сожалению, высшее образование себя дискредитировало. Речь идет и о качестве образования, и о востребованности выпускников на рынке труда. Высшая школа отстает, предлагая устаревшие ненужные на рынке труда специальности. Именно поэтому альтернативой обучения в вузах родители для своих детей рассматривают работу или предпринимательство», — уверен Василий Алексеев.

Научный руководитель АНО Институт проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский уверен – проблема снизившегося интереса молодежи к вузам также кроется в том, что в России образовательный ценз давно не является условием продвижения.

«Это касается и карьеры, и материального положения, и социальных лифтов. Многие молодые люди убеждены, что могут построить карьеру намного быстрее, если у них есть связи и знакомства, а не качественное образование», — подчеркнул эксперт.

Определенный перекос интереса студентов в сторону поступления в колледжи и ПТУ отметили и в Федеральном институте развития образования РАНХиГС. Тем не менее, там это воспринимают как новую траекторию развития молодых россиян.

«Как показывают данные наших опросов, на вузы спрос есть, однако он стал отложенным. Большинство семей принимают решение отправить ребенка в СПО, где он получит специальность и сразу же выйдет на рынок труда. Тем не менее, в перспективе примерно 22% тех, кто на сегодняшний день не видит для своего ребенка необходимости поступления в вуз, в перспективе хотят этого», ,

— объяснил «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов.

В перспективе большим спросом будут пользоваться заочные формы обучения, а также формы обучения, которые будут позволять совмещать учебы с квалифицированным трудом, уверен эксперт: «При этом ожидать кризиса на рынке труда не приходится. Просто люди выбирают другую траекторию, в которой приоритетом становится выход на работу».

Важно ли высшее образование для работодателей

С точки зрения работодателей высшее образование также давно не является показателем профессионализма сотрудника, сообщила «Газете.Ru» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая:

«По данным hh.ru, за прошлый год требования к высшему образованию были указаны в 30% вакансий, к среднему специальному – в 13%, а в большинстве вакансий (58%) работодатели не высказывают никаких требований к образованию. В условиях, когда ценность высшего образования год от года снижается у работодателей, а на первый план выходят так называемые «гибкие» навыки, в числе которых особое место занимает способность к обучению и новым знаниям, изменения карьерных траекторий каждые 5-7 лет и кардинальная смена профессий становятся нормой на рынке труда».

Как показывают данные опроса hh.ru, проведенного в конце 2020 года, большинство соискателей (64%) посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет. Среди преимуществ такого выбора россияне отмечают развитие самостоятельности (73%), появление собственного заработка (62%), повышение ответственности (62%) и другое.

Единственным бонусом в глазах работодателя может стать только наличие диплома одного из топовых вузов, уверен основатель IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Алексей Захаров.

«Бренд вуза предполагает, что образование там все-таки есть. Если же вуз не имеет никаких регалий, то и на трудоустройство наличие его диплома положительно явно не скажется. Это происходит из-за того, что вузы, лидирующие в рейтингах, обычно имеют лучшее финансирование, и, соответственно, лучший состав преподавателей. Из-за этого они также способны привлекать лучших студентов», — заключил эксперт.