«Сбежали и затаились»: как ищут нацистских преступников

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны — и под ним объединил в одно производство все расследуемые дела о преступлениях нацистов против мирного населения. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, в одно производство попали все уголовные дела о геноциде мирного населения в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской, Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что необходимо установить и осудить всех нацистских преступников. «Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Говоря о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах, глава СКР отметил, что удалось установить, кто причастен к этим преступлениям.

Решение Следственного комитета поддержали в Российском союзе ветеранов. «Тысячи очевидцев — бывших узников фашистских лагерей, жителей оккупированных территорий СССР, жителей блокадного Ленинграда — спустя 75 лет расскажут о страшных преступлениях нацистов против мирного населения. Весь мир должен знать, что война шла с мирным населением — детьми, женщинами и стариками», — заявил «Газете.Ru» член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев. Он напомнил, что такие преступления не имеют срока давности.

«Принцип неотвратимости наказания для военных преступлений также никто не отменял», — добавил Михаил Моисеев и призвал «сохранить историческую правду о преступлениях фашизма, чтобы не допустить их повторения вновь».

Подобные уголовные дела после рассекречивания архивов спецслужб следователи возбуждают, чтобы установить нацистских преступников и их пособников, выяснить все обстоятельства их действий и увековечить память жертв, объяснил «Газете.Ru» юрист Сергей Горчев. «Помимо этого к причинам можно отнести и восстановление исторической справедливости. Для страны важно показать, что эти зверства не забыты, даже спустя столько лет, хотя, к сожалению, многие из участников этих событий не дожили до этой справедливости», — считает он.

Эксперт отметил, что за преступления тех годов вряд ли кого-то осудят, поскольку многие нацисты уже умерли либо скрываются в странах, где нет экстрадиции. «У них и имена вымышленные, тогда никто особо не разбирался. Многие из нацистов просто сбежали и затаились на долгие годы», — заключил он.

В 2019 году Следственный комитет Российской Федерации после изучения архивного дела ФСБ принял решение возбудить уголовное дело о геноциде по факту убийства детдомовцев в 1942 году в городе Ейске — основанием послужил тот факт, что уничтожение гражданского населения квалифицируется как преступление против человечности и не имеет срока давности.

От рук нацистов тогда погибли 214 детей, среди них были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары и евреи, а также два немца, писал портал «Южные дела». Согласно свидетельским показаниям, воспитанников детдома закапывали живьем и умерщвляли выхлопным газом.

По версии следствия, карательная операция была проведена членами зондеркоманды СС-10 «а». Некоторые из них понесли наказание ранее, другие же скрылись. Один из подозреваемых в причастности к преступлению — проживающий в Канаде 97-летний Гельмут Оберлендер, бывший переводчик вермахта, который служил зондеркоманде СС-10 «а». СКР также считает, что он причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году.

В феврале 2020 года СКР попросил Канаду посодействовать в расследовании и предоставить материалы уголовных дел, которые уже заводились в отношении Оберлендера — лишенного гражданства в 2017 году. Власти Канады сообщили, что он будет депортирован, однако в феврале 2021 года Канада приостановила процедуру депортации без уточнения причин, а 19 марта РИА «Новости» сообщило, что адвокаты Гельмута Оберлендера попросили федеральный суд прекратить дело о его высылке из страны. По мнению российского посольства в Канаде, у Оберлендера имеются «влиятельные заступники».

Случаи, когда военных преступников осудили спустя десятки лет после их преступлений, все же были. Так, в июле 2020 года 93-летнего жителя Германии Бруно Дея, который был охранником в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф, признали соучастником убийства более 5 тыс. человек. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Поскольку на момент событий, о которых идет речь, обвиняемому не исполнилось 18 лет, его дело рассматривал суд по делам несовершеннолетних. Дей служил в концлагере Штуттгоф с августа 1944-го по апрель 1945 года в возрасте с 17 до 18 лет. Он стоял на посту на наблюдательной вышке.

Процесс, проходивший в Гамбурге, длился девять месяцев. За это время Дей слушал показания свидетелей о зверствах нацистов, но настаивал, что его заставили работать охранником в концлагере — и к убийствам он отношения не имел.

В последнем слове он сказал, что его потрясли показания свидетелей, переживших Штуттгоф, и принес извинения «тем, кто прошел через ад этого безумия». При этом он настаивал, что до суда не знал о «масштабах зверств» в концлагере.

За несколько лет до этого, в 2018 году, из США депортировали в Германию 94-летнего Якова Палия, бывшего охранника нацистского концлагеря, последнего известного преступника Третьего рейха — соответствующее заявление было опубликовано на сайте минюста США.

Уроженец Украины Яков Палий в 1943 году служил охранником в нацистском концлагере «Травники» на территории Польши, где были убиты тысячи человек. В 1949 году он прибыл в США, скрыв свое прошлое. Спустя восемь лет он получил американское гражданство и продолжил жить и работать на территории страны.

В 2003 году американский суд лишил его гражданства и принял решение о его депортации. Тем не менее, следующие 15 лет Палий продолжал проживать в Нью-Йорке, поскольку ни одна страна не пожелала принять его. В итоге только в 2018 году его отправили в Германию, где он спустя год скончался.