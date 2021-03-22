«Вредит Украине»: в Киеве завели дело против концерта 2018 года

Украина завела уголовное дело на российских артистов, выступавших на концерте в честь открытия Крымского моста в мае 2018 года. Дело заведено так называемой «Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя» (расположена в Киеве и не имеет никакого отношения к российскому региону).

В украинском ведомстве заявили, что россияне обвиняются по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее по предварительному сговору группой лиц». Максимальная санкция по данному обвинению предусматривает пять лет лишения свободы.

Досудебное расследование будет осуществлять «Следственное управление ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым». В комментарии украинская сторона также заявила, что российские артисты выступали на открытии моста, построенного «незаконно».

Уголовное производство было запущено на основании обращения председателя движения «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка. По его словам, прошедший концерт «вредит Украине и нарушает закон о национальной безопасности, то есть является преступлением».

«Прокуратура Крыма прислала письмо о том, что открыто уголовное производство и они будут расследовать этот факт. Поэтому мы сообщили об этом всем, чтобы прокуратура отреагировала», — рассказал Мокренюк.

Он также назвал «прокуратуру АР Крым» «чуть ли не единственным госучреждением, которое реально борется за освобождение Крыма».

Общественный деятель выразил мнение, что «русская культура убивает людей», передает украинское агентство «Голос Крыма».

Нна концерте в честь открытия моста в Крым выступали Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Марина Ким, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Зара, Дима Билан, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Жасмин, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова, Олег Шаумаров, Наталья Майданова, Руслан Тагиев и Олег Газманов.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров назвал такие действия Киева попыткой украинских властей и украинской элиты таким образом показать своим гражданам, а также западным партнерам свою активность на «крымском» направлении деятельности, передает «Дума ТВ».

«Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Это наша земля, это наши граждане, и выступлению российских артистов на российской территории не могут препятствовать никакие иностранные граждане, а тем более – заводить какие-либо уголовные дела», — подчеркнул парламентарий.

Российский продюсер Валерии Иосиф Пригожин назвал такие действия Киева «глупостью», передает сайт kp.ru.

«Чем они руководствуются, когда спустя три года возбуждают дело?

Это же нелогично: украинские власти предлагают нашим артистам посетить Крым через Украину, но как это сделать, если в Украине они запрещены? В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования — что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят», — заверил он.

Отдельно он посетовал на политические провалы президента Украины Владимира Зеленского.

«Очень жаль, что он так и не стал президентом: актеришко, местечковая марионетка! Все агрессирует, хочет что-то доказать... Я-то думал: образованный человек, умный, с чувством юмора, сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов на территорию Украины. Но нет, оказался бабаем..! А [певица] Валерия в Крым как ездила, так и будет ездить. Артисты выступают для народа, и никто не может запретить им передвигаться по миру», — пояснил продюсер.