«Несложная процедура»: Песков рассказал о вакцинации Путина

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не сторонник показной — на камеру — вакцинации. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, обратив внимание, что глава страны и так многое делает для продвижения вакцин от коронавируса.

«Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины», — напомнил представитель Кремля.

В ответ на вопрос о том, будет ли заснят процесс вакцинации, он сказал: «Вам придется верить на слово».

В то же время Песков выразил мнение о том, что нужно пропагандировать необходимость вакцинации. «Мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом, и мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что президент России сделает прививку от коронавируса в течение вторника, 23 марта. «Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу — нет, пока сейчас идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он добавил, что вакцинация окажет минимальное влияние на рабочий график Путина. При этом неизвестно, будет глава государства делать прививку на рабочем месте или отправится в медучреждение. «Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что «это достаточно несложная процедура».

Он рассказал, что прививка будет сделана «одной из трех» российских вакцин. Официально власти не намерены объявлять, какая именно вакцина была задействована. «Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные», — добавил он.

«Мы сознательно не говорим, какую именно прививку будет делать президент, отмечая, что все три российский прививки абсолютно надежны и эффективны», — приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля пояснил, что российский глава государства не делал ранее прививку от коронавируса, потому что осенью ему нужно быть «в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений и с точки зрения неограниченного режима общения с людьми с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее, что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет».

В то же время Песков в очередной раз подчеркнул, что «все три российские прививки подтвердили свою эффективность, надежность, свободный режим использования в соответствующих возрастных группах и также подтвердили способность создавать устойчивый иммунитет».

Он также не согласен с мнением о том, что сокрытие названия препарата можно объяснить тем, что в значительных объемах налажено производство только «Спутника V», а других отечественных вакцин от коронавируса пока не хватает.

Песков напомнил, что ранее российские власти анонсировали введение значительного количества трех вакцин в гражданский оборот. Это произойдет, как предполагается, через две недели. «Поэтому никаких проблем здесь нет», — заверил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что России не нужно повышать «привлекательность и востребованность» вакцин от коронавируса, в частности «Спутника V», «тем более искусственно».

«Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд, у нас добрая половина стран мира требует гораздо большее количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и готовы передавать соответствующие технологии, в отличие от других производителей», — сообщил Песков.