«Возможное приготовление преступления»: слова «скопинского маньяка» проверит СК

Высказывания так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова в интервью телеведущей Ксении Собчак проверят следователи. Такое поручение руководству Главного следственного управления СК дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мохов ранее вышел из тюрьмы после 17-летнего срока заключения за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек на протяжении нескольких лет. После того, как закончился его срок, журналисты проявили особое внимание к его персоне. В частности, интервью у Мохова взяла Собчак, видео вызвало резонанс в обществе, в том числе из-за высказываний самого «скопинского маньяка».

Отвечая на вопросы, Мохов рассуждал о судьбе своих бывших жертв: «Катя там жила не рожала, а Лена рожала, а сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею».

Как отметила Петренко, эти слова вызвали беспокойство со стороны журналистов и общественников, которые «обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины».

В связи с этим «Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку».

С призывом проверить высказывания «скопинского маньяка» обратилась к ФСИН и Генпрокуратуре депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она отметила, что опасается за жертв Мохова и «понимает, что высказанные им угрозы противозаконны».

«Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — считает она.

Тем временем в ЛДПР подготавливают законопроект, который запретил бы проводить интервью с убийцами и насильниками. За нарушение этого закона, если он будет принят, предполагается административное наказание. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

«В современном обществе мы часто сталкиваемся с различными формами пропаганды определенных людей, которые пытаются себя пиарить, и, в том числе, среди них достаточно часто встречаются убийцы, насильники. Телеканалы и агентства, которые гонятся за рейтингом, зачастую пытаются чуть ли не обелить этих людей», — отметил он.

Парламентарий выразил мнение, что власти должны уделять внимание пропаганде такой «антиобщественной позиции», особенно посредством СМИ.

«Фракция ЛДПР придерживается позиции, что убийцы и насильники в полной мере должны нести наказание за деяния, которые они совершили. И если по тем или иным причинам, они освободились из мест лишения свободы, ни в коем случае нельзя давать им возможность рекламировать себя и свои поступки», — сказал депутат в разговоре с агентством.

Осенью 2000 года Мохов предложил 14-летней Екатерине и ее 17-летней подруге Елене подвезти их. Девушки возвращались после дискотеки в Рязани. Они не могли сразу уехать домой, потому что на остановке было много людей. Тогда подростки решили пройтись до другой остановки, но не дошли — к ним подъехала машина Мохова.

Как рассказала ранее в эфире НТВ одна из жертв Екатерина, в автомобиле была еще женщина, которая была одета как мужчина. Девушки не хотели садиться в машину, но после долгих уговоров согласились.

По пути 50-летний Мохов предложил девушкам алкоголь, в котором, по словам Екатерины, было снотворное. Мужчина увез девушек в соседний город Скопин, где спрятал их в подземном бункере и продержал там почти четыре года. Он их насиловал и издевался. За это время у одной из девушек родились дети.

Спастись им удалось чудом: девушки смогли передать записку другой девушке, которую Мохов заманил к себе подобным образом.