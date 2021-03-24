В Сочи задержан лицеист-бомбист

В Сочи сотрудники ФСБ задержали лицеиста, планировавшего устроить нападение на своих одноклассников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы сообщает РИА «Новости».

Силовики опубликовали видео, из которого следует, что подросток создал сообщество во «ВКонтакте», где рассказывал о своем опыте изготовления самодельных бомб. Кроме того, он выкладывал в соцсети фотографии и видеозаписи своих экспериментов, а также жаловался на полученные в результате них ожоги.

Лицеист публиковал фотографии компонентов, нужных для изготовления взрывчатки. Также он разместил во «ВКонтакте» картинку с надписью «НЕНАВИСТЬ», наложенной на кадр с камеры видеонаблюдения в Керченском политехническом колледже, где ранее произошел теракт. В комментариях под постом у него спросили, что «это за депрессия», на что молодой человек нецензурно ответил, что увлекается тематикой школьных расстрелов и «ему ***** [все равно]».

Дома у подростка «изъяли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, личный дневник с инструкциями по их сборке и применению, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения», заявили в ФСБ.

В начале марта в Пензенской области ФСБ задержала 16-летнего школьника. Он хотел устроить теракт из-за неприязни к одноклассникам и педагогам. По данным Следственного комитета, подросток планировал совершить теракт в школе в апреле 2021 года, он разработал план преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. В ходе обыска у юноши нашли незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Похожая история случилась и в конце декабря 2020 года — тогда по подозрению в подготовке теракта силовики взяли студента колледжа в Тамбове. У 17-летнего юноши нашли взрывчатку и компоненты для самодельной бомбы.

Еще одного бомбиста сотрудники ФСБ задержали в прошлом июне в Волгограде. В ходе обыска у 15-летнего подростка нашли самодельную бомбу, «коктейли Молотова» и холодное оружие. По словам самого несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях. Школьнику предъявили обвинение — его заключили под стражу по решению суда.

В апреле 2020 года в Тюменской области был задержан 18-летний местный житель. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны к нему, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скачанные из интернета инструкции по изготовлению самодельных бомб.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — отмечали в ЦОС ФСБ. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как силовики заталкивают молодого человека в пассажирский микроавтобус, заломив ему руки за спину и пригнув голову к земле.

Совершить массовое убийство в школе подросток планировал в апреле. «Довести свой преступный умысел до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – говорилось в заявлении СКР по Тюменской области.

Оружие для совершения преступления подозреваемый спрятал у себя дома.

В конце марта 2020 года на Сахалине ФСБ задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. По данным силовиков, студенты 2002 и 2003 года рождения распространяли в интернете призывы к террористической деятельности, массовым убийствам и суициду.