Больше не «горький»: как Нижний Новгород переосмыслил свое наследие

«Брак по любви»

Нижний Новгород — один из немногих городов России, который сделал ставку на современное искусство. Неслучайно, глава региона Глеб Никитин поддержал идею переезда сюда в 2019-м году профильной государственной премии «Инновация», миссия которой – подружить современное искусство с широкой аудиторией – на нижегородских площадках. «Когда мы с командой начинали работать, то пытались понять, в чем проблемы региона. Слова нижегородцев были – «хотелось бы, чтобы город проснулся, стал местом «движухи», стал трендовым, чтобы было интересно жить – хотелось здесь жить и не хотелось уезжать» - говорил губернатор. Эти цели и взяли за основу в своей работе власти региона.

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Нижний последовал примеру крупных городов Европы, которые перешли на постиндустриальную экономику и сделали акцент на производстве услуг, а не благ. У горожан неизбежно растут запросы к городской среде, так как эта аудитория, по словам министра культуры региона Олега Берковича, «производит высокую добавленную стоимость и предъявляет другие (более высокие. – Прим. «Газеты.Ru») требования к состоянию города. Отсюда и большая программа обновления к 800-летию». Нижегородцам нужны выставки, фестивали, современные музеи, экспериментальные театры — все, что создает «ткань» самодостаточного и активно развивающегося города.

Когда в 2019 году Глеб Никитин и директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак договорились о сотрудничестве и продвижении ГЦСИ «Арсенал» как филиала Пушкинского музея, Лошак призналась: «Это, конечно, брак по любви».

Точкой притяжения в Нижнем Новгороде становятся не только местные самобытные галереи, но и шедевры стрит-арта.

«В понятии «нижегородское уличное искусство» заключено нечто большее, чем только географическая принадлежность, — уверен художник и куратор, фестиваля уличного искусства «Новый город: Древний» Артем Филатов. В рамках проекта восемь художников расписали семь старинных домов. На одном из зданий, например, нарисовали окошки с лошадьми – прошлые владельцы дома некогда содержали конюшню».

«Мы искали активных жителей города, которые хотели сохранить свои дома и дать создать там свои произведения, — продолжает Филатов. — Эти работы потом стали неофициальными достопримечательностями, люди до сих пор водят туда экскурсии, на них есть спрос».

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Директор Государственного центра современного искусства «Арсенал» Анна Гор уверена, для развития в Нижнем Новгороде современного искусства нужно просвещать самые разные аудитории и направить особые усилия на международные проекты, чтобы объяснить, почему у этого направления другой язык — не такой, как у искусства классического.

«И вот тогда мы формируем сначала аудиторию, а потом внутренний запрос этой аудитории начинает формировать художников», — говорит Гор.

Классика жанра

800-летие Нижнего — хороший повод изменить отношение гостей и жителей города к музеям. По словам Романа Жукарина – он возглавляет Нижегородского государственного художественного музея - исторически в регионе собран фонд экспонатов очень высокого уровня. Но музеи должны переформатироваться из склада редкостей, подернутых пылью, в площадки для дискуссии и современного досуга для всей семьи.

«Все обновления, грамотное формирование пространств, подходящий температурно-влажностный режим, правильная навигация сказываются на том, что наши музеи и выставки стали более заметны на федеральном уровне, — говорит Жукарин. — Музеи меняются, становятся более направленными на посетителя, улучшаются формы взаимодействия с ним, начиная, например, с работы со слабослышащими со специальными аудио- и видеогидами».

Полвека назад композитор Дмитрий Шостакович называл Москву «музыкальным пригородом Горького», потому что столица уступала собрату на Волге по числу заметных музыкальных событий. В наши дни метафора все еще актуальна: в этом году нижегородские пианисты Даниил Трифонов и Игорь Левит, а также дирижер Максим Емельянычев были номинированы на «Грэмми».

«Кстати, Максим жил и учился в хоровом колледже, который мы недавно отремонтировали и продолжаем приводить в порядок», — замечает Олег Беркович.

Кроме колледжа в Нижнем к 800-летнему юбилею реконструируют и любимые места горожан для прогулок — Кремль, Стрелку, Чкаловскую лестницу и Александровский сад. Объекты откроются концертами классической музыки.

Новая волна

Объем экспорта IT-услуг Нижнего Новгорода, по данным ассоциации РУССОФТ, в прошлом году поднял город на третье место, перед ним в списке лидеров остались только Москва и Санкт-Петербург.

«Власти региона в последнее время стали действительно обращать внимание на развитие этой индустрии, — говорит руководитель нижегородского IT-кластера Марат Мухарьямов. — Для начинающего IT-бизнеса мы становимся более привлекательными, чем многие другие регионы страны. Потому что налоговые льготы для IT-компаний мы не привязывали к резидентству в каком-либо технопарке или кластере, а сделали для всех организаций, которые просто зарегистрированы в области».

В одном из самых привлекательных в технологическом плане регионов страны: в городе открыли свои офисы такие IT-гиганты, как Intel, Huawei и «Яндекс».

«Сейчас действующих IT-компаний у нас в регионе уже больше тысячи, и в них трудоустроено около 32 тыс. специалистов в области информационных технологий, — продолжает Марат Мухарьямов. — Это сопоставимо с автопромом по количеству задействованных в отрасли человек и объему выручки».

По словам эксперта, почти сто лет назад Нижний Новгород поймал волну, связанную с открытием в Горьковского автозавода, а сейчас город на гребне новой волны открытий - на этот раз в области IT-индустрии. В регионе одна из самых высоких концентраций айтишников в стране: Мухарьямов отмечает, что примерно 2,6% местного работоспособного населения заняты в этой сфере. «Больше, чем в Москве (где, по разным оценкам, до 2,5%). - замечает специалист».

«Благодаря развитию IT-сферы для жизни в городе есть перспектива, — продолжает Марат Мухарьямов. — Для молодежи очень важно понимать, что есть индустрия, где тебя ждут, есть интересные проекты и хорошие зарплаты».

IT-компании напрямую влияют на развитие в городе комфортной среды: большим корпорациям и развивающемуся бизнесу требуются современные офисы и образовательные площадки с качественным оборудованиям, а традиционные промзоны перестали отвечать их задачам.

Одним из значимых шагов в направлении городской среды мирового уровня может стать реализация проектов IT-кампуса и IT-квартала в центре города - площадки с единой научно-технической средой.

«Это дает толчок к развитию всего города и может стать «новым автопромом» для Нижнего, если мы сможем правильно распорядиться тем ресурсом, который у нас есть в уже сложившейся IT-индустрии», — заключает Мухарьямов.

Так что свой юбилей Нижний встретит, с одной стороны, обновленным и современным мегаполисом, с другой, городом, который сохранил и даже актуализировал свою идентичность. 800-летие формирует образ города как изобретательского, технологического и креативного центра.