Полеты в Берлин и Коломбо: Россия с апреля расширяет авиасообщение

Правительство РФ приняло решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля авиасообщения России с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Решение было принято «по итогам состоявшегося обсуждения с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным».

Теперь самолеты между Москвой и Каракасом будут курсировать два раза в неделю), а также по разу в неделю – с Дамаском, Душанбе, Ташкентом и Коломбо.

Сообщение Москвы с Франкфуртом-на-Майне и Берлином будет включать по пять рейсов в неделю, а из Санкт-Петербурга слетать во Франкфурт можно будет трижды.

Кроме того, Россия увеличивает количество регулярных рейсов с Кубой до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро. Также будет увеличено количество взаимным рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ.

Помимо этого, кабмин решил возобновить перелеты заграницу из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

«Штаб напоминает о необходимости иностранцам иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до полета в Россию.

Россиянам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в течение 72 часов», — детализируется сообщение федерального правительства.

При этом, в самой Германии двумя днями ранее власти приняли решение о продлении карантина. К нему пришли в ходе продолжавшегося более 11 часов совещания между канцлером и властями федеральных земель. В соответствии с ограничительными мерами частично будут закрыты непродовольственные магазины, отели, рестораны, спортзалы и досуговые заведения.

Кроме того, власти обратились к гражданам с призывом отказаться от поездок внутри и за пределами страны.

«Сейчас мы находимся в очень-очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Карантин решили продлить до 18 апреля. Bloomberg сообщает, что Меркель договорилась 12 апреля вновь встретиться с главами федеральных земель, чтобы решить, продлевать или ослаблять карантинные меры, действующие в Германии уже около четырех месяцев.

Сейчас ФРГ находится на десятом месте среди государств по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране новой инфекцией заразились около 2,7 млн человек, при этом 75,2 тыс. умерли.

Локдаун в Германии ввели в декабре прошлого года. По решению властей были закрыты все учреждения, за исключением продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, медицинских клиник и некоторых других организаций.

Что касается Шри-Ланки, то страна открыла границы для иностранцев после 10-месячного локдауна еще в январе нынешнего года, для въезда в страну необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее 96 часов до вылета, сообщает France 24.

Прибывшие в Шри-Ланку туристы также смогут сдать повторный анализ на инфекцию по прибытии в отель. В случае, если иностранцы намереваются пребывать в стране более недели, им понадобится и третий тест.

Если тесты покажут положительный результат, бессимптомным туристам придется самоизолироваться в гостинице, а остальных направят в госпитали.