ФСБ задержала готовивших атаку на полицейских ростовчан

Трое молодых людей в Ростове-на-Дону планировали нападения на местные отделения МВД с использованием «зажигательных устройств». Они задержаны правоохранителями, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

Ранее задержанные были уличены в вандализме — они расписывали местные здания антигосударственными лозунгами.

«Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств», — подчеркивается в пресс-релизе ФСБ.

Сообщается также, что задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о вандализме, возможны дополнения по другим статьям.

В декабре 2020 года управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» в отношении местного жителя, который пытался поджечь здание отдела полиции села Шалинское. Мужчина пытался устроить поджог, бросив в здание «коктейль Молотова». Бутылка с горючей смесью вспыхнула, но пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал, злоумышленник был по горячим следам задержан. По данным полицейских, россиянин уже был ранее судим за кражу.

В октябре прошлого года резонансная попытка поджога полицейского участка произошла в Татарстане. 16-летний подросток попытался поджечь ОВД города Кукмора. Бросая бутылки с зажигательной смесью в здание, злоумышленник кричал: «Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар».

«Он угрожал убить всех. Кричал [полицейским], что они враги Аллаха, и тому подобное. Ну такое, что они [радикалы ] обычно кричат», — отмечали в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские, находившиеся в участке, погнались за подростком и прижали его к берегу реки. Не сумев скрыться, подросток стал размахивать ножом и даже ранил одного из них — предположительно, нанеся удары в бедро и руку. Хотя силовики требовали, чтобы он сдался, юноша их слова игнорировал, сообщают СМИ.

В итоге, чтобы обезвредить нападавшего, полицейским пришлось применить табельное оружие, сообщили в УМВД по Татарстану. Всего они стреляли 12 раз, шесть пуль попали в подростка. От ран он умер на месте. Впоследствии следователи установили, что набраться экстремистской идеологии юноша мог у владельца кафе, где он работал — мужчина ранее был судим за диверсионный акт и придерживался радикальных взглядов исламистского толка.

В 2018 году задержанный за хулиганство сибиряк пытался поджечь отделение полиции в Красноярске. Возгорание произошло на первом этаже здания. В тот момент в отделении находилось девять полицейских. Уже через 20 минут последствия пожара были полностью ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан и впоследствии осужден.

В 2011 году в Москве анархисты взяли на себя ответственность за поджог отделения тогда еще милиции на юго-западе столицы. Вскоре в Сети появилась видеозапись, в пояснении к которой отмечалось, что «вертеп бандитов в серой форме» подожгла «группа городских партизан». Задержать поджигателей тогда не удалось.