18 тысяч пострадавших девушек: как в США судят гинеколога

«Конец болезненной главы в истории университета»

В США Университет Южной Калифорнии (USC) согласился выплатить компенсацию бывшим пациенткам 74-летнего университетского гинеколога Джорджа Тиндалла, которого обвинили в массовых домогательствах. Как сообщает издание The Los Angeles Times, общая сумма выплат составит более $1,1 млрд.

Адвокаты по одному из коллективных исков, включающих 710 заявителей, доказали, что в университете на протяжении 30 лет знали о домогательствах со стороны врача. Многие жалобы, которые подавались на Тиндалла, были проигнорированы. Высший суд Лос-Анджелеса, изучивший доказательства, рекомендовал выплату моральной компенсации в размере $852 млн. Совет попечителей Университета Южной Калифорнии единогласно одобрил это предложение.

В результате, спустя два года после начала судебного процесса, 25 марта 2021 года USC заключил соглашение с потерпевшими об урегулировании коллективного иска. Каждая женщина получит от 250 тыс. до нескольких миллионов долларов компенсации, пишет газета The New York Times.

В 2018 году учебное заведение уже выплатило $215 млн более чем 18 тыс. женщин, которые за 30 лет пострадали от действий Тиндалла. Еще примерно 50 дел в том же году были урегулированы на сумму, которая не была обнародована.

«Это конец болезненной и уродливой главы в истории нашего университета. Я глубоко сожалею о боли, которую испытали женщины, доверившиеся Тиндаллу как врачу, и ценю мужество всех, кто рассказал об этом», — заявила президент USC Кэрол Фолт. По ее словам, выплаты жертвы получат в течение двух лет. Это крупнейшая компенсация в связи с сексуальным насилием в учреждениях высшего образования, отмечает NYT.

Трогал без перчаток и фотографировал гениталии

О домогательствах к пациенткам со стороны гинеколога медицинского центра Университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла стало известно в 2018 году из расследования издания Los Angeles Times.

Студентки заявили, что врач допускал унизительные, интимные и расистские замечания об их внешности и физиологических особенностях во время осмотров, совершал движения пальцами у них во влагалище, в том числе без медицинских перчаток, фотографировал их гениталии и иногда необоснованно просил полностью раздеться для осмотра.

«На самом деле медсестры и другие сотрудники университета регулярно присутствовали в комнатах для осмотра, наблюдали за сексуальным домогательством и не предпринимали никаких шагов, чтобы остановить его», — вспоминала одна из жертв Люси Чи в беседе с LA Times.

Она рассказала, что гинеколог ввел в нее пальцы — якобы так он подбирал подходящее для нее гинекологическое зеркало. После он принялся ласкать ее грудь под предлогом осмотра. Аналогичные истории происходили и с другими студентками.

Кроме того, следует из исковых заявлений, Тиндалл спрашивал пациентов о любимых позах для секса и делал непристойные комментарии о пациентах, пока они были раздеты. Также потребовал, чтобы они приходили несколько раз в год для сдачи анализов, даже если для этого не было медицинских показаний.

Как рассказали The Los Angeles Times некоторые коллеги гинеколога, в последние годы он мог специально выбирать себе в жертвы китайских студенток — они плохо говорили по-английски, не знали американских законов и медицинских норм, а также были склонны подчиняться всем требованиям врача.

В 2013 году после жалобы восьми медсестер, присутствовавших на осмотрах женщин Тиндаллом, старшая медсестра центра Синди Гилберт рассказала о недопустимом поведении гинеколога главврачу клиники Лоуренсу Нейнштейну.

Она утверждает, что после этого на протяжении нескольких лет регулярно ставила Нейнштейна в известность о таких же инцидентах. Однако Тиндаллу выносили только предупреждения. Спустя три года Гилберт обратилась в университетский центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия, — там действия врача однозначно расценили как насилие.

После этого Тиндалла временно отстранили от работы и начали внутреннее университетское расследование. По его итогам в 2017 году медика уволили — ему выплатили компенсацию, а претензии в его адрес не стали придавать огласке. Об истории спустя год узнала вся страна после анонимного звонка студентки Университета Южной Калифорнии в редакцию The Los Angeles Times.

Строго профессиональные манипуляции

В 2019 году Тиндалл был арестован и обвинен в домогательствах к женщинам. Спустя несколько недель у него отозвали медицинскую лицензию. Он отрицает вину и утверждает, что его манипуляции были строго профессиональными. После ареста через несколько недель его освободили под залог. Врачу грозит до 53 лет тюрьмы, судебное разбирательство по существу дела пока не началось.

Еще в 2018 году президент университета Хризостомос Лоизос подал в отставку на фоне скандала. В самом университете вскоре провели некоторые реформы. Теперь медцентр для студентов находится в введении университетской медицинской школы и системы здравоохранения — это помогает контролировать действия медиков. В клинике, где работал Тиндалл, теперь трудятся больше женщин-гинекологов. Также был запущен кризисный центр для жертв сексуального насилия.