В МВД предлагают изменить срок действия паспорта

Российское министерство внутренних дел хочет продлить срок действия паспорта на месяц после того, как гражданину исполнится 20 или 45 лет. Такое намерение прописано в законопроекте, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий.

Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав», — отмечается в пояснительной записке.

Под ограничением прав, например, имеется в виду невозможность регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта. Кроме того, сейчас трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг — из-за недействительного паспорта.

Новыми правилами предлагается разрешить использовать паспорт в течение еще 30 дней после наступления возраста замены документа, что «позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в политической, общественной, экономической жизни общества».

Также авторы законопроекта предлагают изменить текст последней страницы паспорта, где указано о правилах замены документа. Сейчас в паспорте имеется памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. Называется она «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации».

Власти напоминают, что паспорт — это основной документ гражданина страны. Его обязан иметь каждый россиянин с 14 лет. По желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе. Кроме того, там указаны причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).

В проекте постановления отмечается, что нынешняя памятка на 20-й странице будет дополнена несколькими пунктами. Во-первых, власти напомнят гражданам, что на второй странице паспорта владелец документа должен поставить там личную подпись. Во-вторых, паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

Авторы законопроекта пояснили необходимость дополнения текста тем, что эта информация содержит «основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится также о том, что проект может устранить правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным (с точки зрения социально-экономических и иных последствий). Это в свою очередь снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Ранее было объявлено, что с 1 декабря этого года в Москве можно будет оформить электронный паспорт. По всей стране такая процедура начнется не позднее 1 июля 2023 года и будет зависеть от технической оснащенности регионов.

«Министерству внутренних дел России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа», — говорится в проекте указа российского президента. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Электронный паспорт будет применяться наравне с печатной версией документа. Но оформление электронного паспорта приводит к тому, что бумажную версию паспорта признают недействительным.

Вместе с тем электронный паспорт будет содержать биометрические и другие персональные данные владельца, в том числе его фотографию и отпечатки пальцев.