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Власть и право

В МВД предлагают изменить срок действия паспорта

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Срок действия паспорта могут продлить на месяц

При наступлении 20 и 45 лет каждый россиянин обязан поменять паспорт в течение 30 дней, иначе он признается недействительным. За нарушение этого правила положен штраф. МВД предлагает продлить срок действия истекшего паспорта на 30 дней, что позволит предоставить возможность россиянам осуществлять свои права в полном объеме, а также снизит коррупционные риски.

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Российское министерство внутренних дел хочет продлить срок действия паспорта на месяц после того, как гражданину исполнится 20 или 45 лет. Такое намерение прописано в законопроекте, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий.

Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав», — отмечается в пояснительной записке.

Под ограничением прав, например, имеется в виду невозможность регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта. Кроме того, сейчас трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг — из-за недействительного паспорта.

Новыми правилами предлагается разрешить использовать паспорт в течение еще 30 дней после наступления возраста замены документа, что «позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в политической, общественной, экономической жизни общества».

Также авторы законопроекта предлагают изменить текст последней страницы паспорта, где указано о правилах замены документа. Сейчас в паспорте имеется памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. Называется она «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации».

Власти напоминают, что паспорт — это основной документ гражданина страны. Его обязан иметь каждый россиянин с 14 лет. По желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе. Кроме того, там указаны причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).

В проекте постановления отмечается, что нынешняя памятка на 20-й странице будет дополнена несколькими пунктами. Во-первых, власти напомнят гражданам, что на второй странице паспорта владелец документа должен поставить там личную подпись. Во-вторых, паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

Авторы законопроекта пояснили необходимость дополнения текста тем, что эта информация содержит «основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится также о том, что проект может устранить правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным (с точки зрения социально-экономических и иных последствий). Это в свою очередь снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Ранее было объявлено, что с 1 декабря этого года в Москве можно будет оформить электронный паспорт. По всей стране такая процедура начнется не позднее 1 июля 2023 года и будет зависеть от технической оснащенности регионов.

«Министерству внутренних дел России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа», — говорится в проекте указа российского президента. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Электронный паспорт будет применяться наравне с печатной версией документа. Но оформление электронного паспорта приводит к тому, что бумажную версию паспорта признают недействительным.

Вместе с тем электронный паспорт будет содержать биометрические и другие персональные данные владельца, в том числе его фотографию и отпечатки пальцев.