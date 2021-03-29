Ножи, топор и гильзы: загадочная драка у «Фуд Сити» в Москве

Столичный торговый центр «Фуд Сити» оказался в центре скандала из-за информации о масштабной спецоперации, которую на территории агрокластера якобы провели 200 сотрудников МВД. Как сообщал Telegram-канал Baza, причиной проверок стал ряд криминальных происшествий, произошедших на территории ТЦ за последние несколько недель.

Первым сигналом для правоохранительных органов стала смерть уроженца Таджикистана, скончавшегося от ножевого ранения 27 марта в такси в Новой Москве.

«Парня, как выяснилось, кто-то тяжело ранил несколькими ударами ножа в грудь, он вызвал такси и поехал домой — и по пути умер. Смертельные ранения, как полагает следствие, он получил на рынке или в его окрестностях», — уточняет Baza.

Вторую жертву неустановленной потасовки нашли той же ночью 27 марта — мужчина лежал прямо посреди дороги возле ТЦ. У него зафиксировали несколько ножевых и огнестрельных ранений, с которыми он попал в реанимацию.

Еще одного пострадавшего в 40-ю московскую больницу той же ночью привез таксист — молодому человеку распороли живот. Через некоторое время еще несколько мужчин поступили в больницы города с черепно-мозговыми травмами. Все они сначала называли другие адреса как место нападения, однако позже все-таки признавались, что все произошло в «Фуд Сити», пишет Telegram-канал.

О конфликте на юго-западе Москвы также сообщали телеканал РЕН ТВ и газета «Вечерняя Москва». По их информации, после драки со стрельбой возле «Фуд Сити» один погибший был обнаружен в автомобиле, припаркованном на улице Большой Очаковской, а два человека были доставлены в реанимацию с ножевыми ранениями. На месте драки нашли два ножа, топор и гильзы.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что столкновение произошло по личным причинам между таксистами, не имевшими никакого отношения к «Фуд Сити». При этом по информации источников Baza, предполагаемой причиной криминала на территории «Фуд Сити» стал конфликт между двумя группировками — из Дагестана и из Таджикистана, сотрудниками и владельцами торговых точек ТЦ. Достоверные причины случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам: в розыск, по данным Baza, уже объявлены четверо подозреваемых.

При этом в самом «Фуд Сити» информацию о проверках категорически отрицают. «Агрокластер работает в штатном режиме. Распространяемая информация не соответствует действительности», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ТЦ.

Об отсутствии каких-либо жалоб на ухудшившуюся криминальную обстановку в «Фуд Сити» заявили и в Федерации мигрантов России. «Никаких жалоб от мигрантов к нам не поступало. На рынках все мирно и спокойно, по нашей информации», — сказал «Газете.Ru» президент организации Вадим Коженов.

Между тем 22 марта стало известно о завершении расследования в отношении шестерых членов преступной группировки, вымогавших за покровительство деньги у коммерсантов из «Фуд Сити» с 2016 по 2018 год. Ежемесячно такое покровительство обходилось предпринимателям в сумму от 50 до 100 тыс. рублей. За отказ платить один из них, Торгул Тагиев, был убит — его расстреляли в собственном автомобиле 21 ноября 2018 года.

При этом операцией по его устранению глава группировки руководил из ИК №3 Ставропольского края по телефону, сообщал kp.ru со ссылкой на Следком. Задержать его сообщников удалось за день нового убийства, жертвой которого должен был стать еще один коммерсант, задолжавший группировке пять миллионов рублей.

«Зарядил ему пять лямов. Думал скидку сделать до 300 тысяч в месяц. А он смелый, отказывается, платить не хочет. Готовьтесь, нужно будет пострелять», — цитировалась в материалах дела фраза руководителя группировки Джабраила Гейдарова, зафиксированная при помощи прослушки на его многочисленных номерах.

В ближайшее время уголовное дело в отношении группировки должно поступить в суд.

В августе 2020 года ряд задержаний также прошел на крупном столичном рынке «Теплый стан», где другая преступная группировка организовала подделку документов миграционного учета. Один из управленцев торговых площадей – Игорь Исаев — с 2013 года находится в уголовном розыске за организацию незаконной миграции.

«В частности, по указанию обвиняемого часть ангаров были переоборудованы под жилые помещения. Также Исаев участвовал в строительстве гостиницы на территории плодоовощной базы. Сегодня Исаев был объявлен в международный розыск. В ближайшее время к уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции будут привлечены еще трое лиц из числа арендаторов», — говорилось в сообщении СКР от 13 марта 2014 года.

К рынку «Теплый стан» относятся несколько компаний — АО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка» (КСЯ), АО «Стройтехинвест», а также ТРК «Принц Плаза» и ТРЦ «Спектр». «ТРК «Принц Плаза» имеет отношение к представителям армянской диаспоры, а на остальных точках работают выходцы из Средней Азии, — пояснял «Известиям» источник в полиции. — Там свои законы действуют, простой мигрант не может шагу ступить без ведома своих старших. Ни одна фура не может отгрузиться без ведома их вожаков. Узнать наверняка, как выстроена система, без инсайда невозможно».

В целом проблеме мигрантов в стране властям стоит уделять более пристальное внимание, уверен президент фонда «Миграция XXI век», эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин. По его словам, если не взаимодействовать с теми, кто представляет реальную власть в среде мигрантов, число конфликтов и их масштаб будут расти.

«За годы массового пребывания выходцев из Средней Азии в России у них сложился параллельный мир, параллельное государство. На протяжении десятилетий их прессовали, обирали, порой незаконно задерживали — относились как к людям второго сорта. Сначала недовольство выливалось в стихийные волнения, но позже они самоорганизовались. Теперь у них свои социальные институты, свои врачи, свои юристы, свои начальники и подчиненные. То есть свои горизонтально-вертикальные структуры власти», — высказывал свое мнение «Известиям» эксперт.