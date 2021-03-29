Шпионаж на пенсии: суд отправил россиянку в колонию за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил российскую гражданку Галину Довгополую к 12 годам колонии. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — сообщил источник. Кроме того, россиянка получила 1 год ограничения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил, у защиты есть возможность подать апелляцию.

В пресс-службе суда сообщили, что Довгополая собирала для разведки украинского министерства обороны информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота России.

Эти сведения содержали в себе «сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста, и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».

Дело 65-летней гражданки Довгополой рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержались секретные сведения. Женщина была заключена под стражу в конце ноября 2019 года. Впоследствии ФСБ отправила ее по этапу в Москву для проведения следственных действий.

Отметим, что вплоть до 2014 года в СМИ не было сообщений о разоблачении украинских шпионов российскими спецслужбами. За семь лет стало известно о 26 таких инцидентах.

В 2014 году были задержаны четыре украинских шпиона, в 2015 году на территории России задержали только одного злоумышленника. Наибольшее количество таких случаев было зарегистрировано, согласно сведениям ТАСС, в 2016 году. Тогда российские спецслужбы разоблачили шесть человек.

«В 2017 году, по сведениям СМИ, были задержаны два человека, в 2018 году — пять, в 2019 году — трое, в 2020 году — пятеро. В 2021 году до 16 марта о задержаниях украинских шпионов не сообщалось», — говорится в материале агентства.

Украинские спецслужбы не первый раз пытаются вербовать российских моряков. В 2018 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко по обвинению в госизмене.

По данным Центра общественных связей ФСБ, капитан второго ранга в запасе Пархоменко передавал украинской спецслужбе сведения о Черноморском флоте. Как сообщили в пресс-службе суда, его завербовали службы иностранного государства, представителям которой он за денежное вознаграждение выдавал секретные сведения. На судебном заседании Пархоменко не признал себя виновным в госизмене и также отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства гостайны.

16 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, предположительно завербованного разведкой Украины. По данным следствия, Владислав Есипенко 1969 года рождения фотографировал и снимал на видео местность, важные объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. В его машине сотрудники ФСБ нашли, предположительно самодельное взрывное устройство.

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — отмечается в сообщении ФСБ.