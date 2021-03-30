«Страшный человек»: на Кубани решили судьбу убийцы-рецидивиста

В Краснодарском крае осудили 58-летнего рецидивиста Юрия Спарихина — его признали виновным в двух изнасилованиях и убийстве. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в июне 2020 года мужчина в очередной раз освободился из мест лишения свободы, после чего спустя два месяца напал на 34-летнюю женщину в Новороссийске.

Спарихин приставил к ее шее нож и силой усадил в машину. В салоне он, угрожая своей жертве убийством, изнасиловал ее. После этого рецидивист заставил потерпевшую возить его по городу.

Вскоре он потребовал остановить автомобиль в безлюдном месте, а затем повторно надругался над россиянкой. После случившегося она написала заявление в полицию — в августе подозреваемого задержали. Однако когда правоохранители вели его в автозак после суда по мере пресечения, мужчина сбежал.

После побега Спарихин отправился в Краснодар, где сел в автомобиль к 40-летней женщине и потребовал отвезти его в Апшеронский район. «Я сел на лавочку, долго посидел, и тут подъезжает машина, внутри женщина, слегка накрашена», — рассказывал он в ходе допроса.

Когда они доехали до нужного места, россиянин изнасиловал и зарезал женщину, опасаясь, что та расскажет о случившемся полиции. Спустя три дня после убийства он, находясь за рулем машины своей жертвы, не остановился по требованию сотрудника ДПС — началась погоня. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его задержали.

Приговором суда Юрий Спарихин приговорен к пожизненному лишению свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима. При рассмотрении дела суд также вынес частное определение в адрес руководства Следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что, по мнению суда, способствовало совершению им очередного убийства.

Известно, что Спарихин провел 42 года в колониях. Его родственники рассказали порталу «Наша газета Новороссийск», что первый раз он попал на зону в 14 лет и вышел на свободу спустя три года.

Первое убийство Спарихин совершил в 17 лет. Жертвой стала соседка Надежда. «Мы все хорошо ее знали. Надька была, как это говорят, гулящая. Я ее видела перед смертью. Она нарядная с банкой самогона сказала мне, что идет «гулять». А потом я ее опознала по пальто.

От лица остался только подбородок: мозги, кровь по стенам. А один туфель был измазан в крови и к потолку прилеплен. У погибшей осталось двое малолетних детей», — вспоминала родственница Спарихина.

Несовершеннолетнему кубанцу дали всего 10 лет. В тюрьме он обворовал ларек — за это ему добавили еще три года. После возвращения на свободу Спарихин практически сразу совершил новое преступление. По словам родных, он подрался с милиционером — его отправили в колонию на семь лет.

«Он с детства был склонен к агрессии, садизму. Скрытный был такой. Для него собаку убить было — легко. В школе учился плохо. Семь классов только и закончил», — отмечал двоюродный брат Спарихина. Он добавил, что в 2001 родственника посадили за убийство двух и более лиц, в том числе ребенка. Эту же информацию подтвердили в СК.

Соседка мужчины в разговоре с телеканалом «360» добавила, что после освобождения в июне 2020 года Спарихин стал жить у двоюродной сестры и вскоре устроился на работу, где делал поддоны. Однако вскоре перестал появляться на работе.

«Это страшный человек! До сих пор у всех поджилки трясутся. <…> Очень жестокий», — заключила она.