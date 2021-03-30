Члена банды Басаева посадили за участие в нападении на Дагестан

Следственный комитет России сообщил о приговоре члену банды Басаева и Хаттаба – жителю Ставропольского края Мавлимберди Акбулатову. Он получил 14 лет колонии строгого режима.

«Акбулатов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих»), ч. 2 ст. 209 («Бандитизм») и ст. 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие установило и доказало, что в середине лета 1999 года Акбулатов добровольно вступил в ряды банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. В ее составе он совершал тяжкие и особо тяжкие преступления.

В частности подсудимый вместе с тысячей других боевиков участвовал во вторжении на территорию Ботлихского района республики Дагестан. В результате обстрелов, учиненных там боевиками, погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

Всего по уголовному делу, в рамках которого был осужден Акбулатов, объявлены в розыск 28 человек. В отношении семи боевиков, среди которых сам Шамиль Басаев, уголовное преследование прекращено – все они погибли. Еще более 80 человек получили за участие в рейде большие сроки лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще четыре участника нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников», — добавили в пресс-службе СКР.

В феврале 2021 года сотрудники ФСБ вместе с МВД задержали в Ставропольском крае еще двух боевиков из банды Басаева-Хаттаба. «Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева», — говорится в сообщении СК России.

Летом 1999 года Авезов и Терекбаев по своей воле вступили в банду. Вооруженные автоматами, бомбами и гранатами, в составе отряда они «активно участвовали в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ».

Банда Басаева и Хаттаба, вторгшаяся в Дагестан, провозгласила себя «Исламской международной миротворческой бригадой». Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район и захватили несколько селений, объявив о начале операции «Имам Гази-Магомед». В ходе упорных боев федеральным войскам и местным ополченцам удалось выбить преступников из региона.

За несколько лет до этого в Чечне на средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков, формировались отряды наемников.

Сами Басаев и Хаттаб были уничтожены в ходе спецопераций российских военных и спецслужб — первый погиб при взрыве груженого боеприпасами «КамАЗа», а второго ликвидировали в 2002 году с помощью отравленного письма.