Анталья не для всех: из каких городов нельзя будет улететь в Турцию

Росавиация не разрешила возобновить с 1 апреля авиасообщение с Турцией из 13 российских городов, об этом говорится в NOTAM, содержание которой приводит Ассоциация туроператоров России.

Запрет касается Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

«Таким образом, планы туроператоров по чартерам в Турцию по-прежнему ограничены разрешенным ранее 21 российским аэропортом», — указывается в комментарии АТОР.

В апреле полеты в Турцию (исключительно в Анталью) начнут совершаться из 21 города: Астрахани, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Махачкалы, Минеральных вод, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Хабаровска.

В нынешнем году туроператоры намерены сохранить географию полетов 2019 года (40 городов вылета), а также дополнить ее несколькими городами Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время из России совершаются полеты в аэропорты пяти городов Турции — Анкары, Антальи, Бодрума, Даламана и Стамбула. Не исключено, что в мае этот список пополнится Измиром.

Стоит отметить, что Турция не имеет альтернатив для российского туриста, кроме внутренних курортов. По причине «фактора безальтернативности» уже в начале нынешнего года поток туристов из России на турецкие курорты вышел на уровень 2019 года, несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, обусловленные пандемией.

«Кроме того, на турецком направлении до сих пор «висит» масса перенесенных с лета 2020 года туров. В Анталье уже прогнозируют, что в 2021 году из России на ее курорты приедет половина всех иностранных туристов (4,5 млн из 9 млн)», — детализируется в комментарии АТОР.

Три дня назад авиарегуляторы России и Объединенных Арабских Эмиратов выдали разрешения на осуществление всех чартерных рейсов между странами, сообщал ТАСС.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», — рассказал источник.

Днем ранее правительство РФ приняло решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля авиасообщения России с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Об этом сообщалось по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Решение было принято «по итогам состоявшегося обсуждения с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным».

Теперь самолеты между Москвой и Каракасом будут курсировать два раза в неделю), а также по разу в неделю – с Дамаском, Душанбе, Ташкентом и Коломбо.

Сообщение Москвы с Франкфуртом-на-Майне и Берлином будет включать по пять рейсов в неделю, а из Санкт-Петербурга слетать во Франкфурт-на-Майне можно будет трижды.

Кроме того, Россия увеличивает количество регулярных рейсов с Кубой до семи в неделю по маршруту Москва – Варадеро. Также будет увеличено количество взаимным рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ.

Помимо этого, кабмин решил возобновить перелеты заграницу из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

«Штаб напоминает о необходимости иностранцам иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до полета в Россию. Россиянам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в течение 72 часов», — указывалось в сообщении федерального правительства.