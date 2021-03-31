«Закон не защищает»: почему женщин наказывают за убийство домашних тиранов

В Нижнем Тагиле 19-летнюю местную жительницу Татьяну Рощупкину приговорили к восьми годам и семи месяцам лишения свободы за убийство молодого человека, который ранее неоднократно избивал ее. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, в ночь на 24 ноября 2019 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время конфликта нанес Татьяне множество побоев, после чего изнасиловал ее, а также угрожал убийством.

«Вследствие этого Рощупкина с силой нанесла ему заранее взятым в ходе конфликта ножом удары, которые повлекли смерть мужчины на месте происшествия»,

— отмечали в прокуратуре.

Несмотря на то что девушка оборонялась вынужденно, самозащитой ее действия не признали. Суд вынес приговор тагильчанке, учитывая следующие смягчающие обстоятельства: наличие ребенка, явка с повинной и извинения перед родственниками убитого. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Это не единственный случай, когда россиянки садятся в тюрьму после убийства домашних тиранов. Так, 26 марта 2021 года жительницу Санкт-Петербурга Марину Абрамову приговорили к двум годам лишения свободы за убийство друга, пытавшегося ее изнасиловать.

В феврале 2020 года к двум годам колонии приговорили 24-летнюю жительницу Татарстана, которая зарезала избивавшего ее супруга. По данным прокуратуры республики, в ходе очередной ссоры мужчина схватил девушку за шею, сжал ее, после чего нанес ей кулаками и ногами несколько ударов по различным частям тела. Когда агрессор отпустил ее, девушка сумела нанести ему один удар ножом в область сердца.

Самым громким делом, связанным с самообороной, за последние годы стало дело сестер Хачатурян. Только 23 марта 2021 года Следственный комитет России утвердил девушек в статусе потерпевших по делу о сексуальном и психологическом насилии, а также побоях со стороны отца Михаила Хачатуряна. Ранее также стало известно, что следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Сестер Хачатурян задержали 28 июля 2018 года по обвинению в убийстве отца, который, по их заявлениям, неоднократно избивал и насиловал их. На момент убийства — 27 июля 2018 года — сестрам было 19, 18 и 17 лет.

Суд очень редко квалифицирует действия защищающихся женщин как необходимую оборону, говорит пресс-секретарь фонда «Насилию.Нет» (признан организацией, исполняющей функции иноагента) Диана Барсегян.

«В связи с вопиющим делом сестер Хачатурян об этом начали больше говорить, и я думаю, что это может создать прецедент для того, чтобы суды все-таки начали менять свою позицию. Ну а пока пострадавшие от домашнего насилия в нашей стране очень слабо защищены законом, нет механизмов для предотвращения насилия, когда это еще возможно. К сожалению, достаточно часто ситуация доходит до непоправимых последствий», — отмечает она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если на вас идет бугай в два метра, и вы при этом, например, взяли ножницы — согласно закону, вы уже превысили необходимые средства защиты, и теперь вы считаетесь агрессором, а не жертвой. Это ситуация в корне неправильная», — добавляет Барсегян.

По словам члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, в подобных делах действительно много подводных камней, именно поэтому их редко квалифицируют как самооборону. «Например, важную роль играет то, когда жертва применила оружие для защиты. Само понятие обороны предполагает, что действия по защите предпринимаются только в период нападения. Говоря простым языком, чем больше времени прошло с момента нападения, тем меньше вероятность, что последующие действия пострадавшей будут признаны необходимой обороной», — поясняет эксперт «Газете.Ru».

Также важно, откуда появилось оружие. Случайно подвернувшийся во время нападения нож или нож, который жертва нападения всегда носила с собой в целях защиты, — совершенно разные вещи в рамках квалификации деяния, продолжает Уваров.

«Важны и отношения между сторонами. Так, с нападением незнакомца в темном переулке все более понятно. А вот если действия совершил парень или гражданский супруг, то тут ситуация, с точки зрения правовой оценки, более сложная», — обращает внимание юрист.

Самозащита оправдана лишь при угрозе жизни, а ее факт крайне сложно доказать в суде, подытоживает специалист.

С ним согласна партнер юридического «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова. «Судмедэксперты должны ответить на вопрос, была ли угроза жизни и здоровью жертвы. Нередко бывает так, что девушки совершают убийство в состоянии аффекта, когда прямой угрозы жизни нет, когда был шанс позвать на помощь либо покинуть место совершенного в отношении нее преступления, после чего заявить в полицию», — говорит специалист «Газете.Ru».

В то же время в фонде «Насилию.Нет» подчеркивают: непосредственно в момент насилия женщины практически не имеют возможности защитить себя, поэтому единственное, что можно сделать, — постараться уйти раньше, чем произойдет преступление.

«Если вы видите первые признаки агрессора в вашем партнере, постарайтесь сразу обратиться в специализированные центры — там вам помогут уйти от такого человека максимально безопасно, составят пошаговый план, окажут необходимую защиту. Также хорошо всегда иметь в доме уже собранную сумку с нужными вещами, чтобы при необходимости иметь больше возможностей сбежать от агрессора», — заключает Диана Барсегян.