ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Спецназ ФСБ в ходе операции в Тверской области предотвратил подготовку террористического акта на объекте ТЭК. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, злоумышленник был сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — говорится в сообщении.

Спецслужба отмечает, что преступником был россиянин, родившийся в одной из центральноазиатских республик. Дома у себя он устроил лабораторию для создания взрывчатки. На месте перестрелки у него нашли огнестрельное оружие и патроны к нему, готовую бомбу и нужные для создания самодельного взрывного устройства компоненты.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.

17 марта ФСБ провела спецоперацию в республике Адыгея, задержав сторонника ИГ – приезжего из Центральной Азии. Мужчина сознался в намерении устроить теракт, он хотел взорвать местный торговый центр. Сотрудники спецслужбы в ходе обыска дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами.

Изучив смартфон и компьютер задержанного, силовики нашли «значительное количество террористического контента», в том числе различные инструкции. Кроме того, в квартире у террориста обнаружены флаг ИГ и карта Майкопа, на которой были отмечены потенциальные объекты для террористической атаки. У исламиста также нашли поддельные миграционные документы. По итогам спецоперации возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

11 марта в Махачкале силовики ликвидировали боевика, который планировал теракт. По данным спецслужб, у него было оружие с боеприпасами и готовый к применению «пояс смертника».

17 февраля ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе. По данным спецслужбы, они вербовали последователей, хотели создать халифат и бороться с «неверными». В ходе обысков у исламистов нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, обнаружен пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

27 января ФСБ в Калужской области раскрыла и задержала членов подпольной ячейки радикальных исламских террористов. По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные также вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман. В их квартирах были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что за минувшее десятилетие правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили около 200 терактов по всей России.