Хотел подорвать мечеть: на Алтае задержали националиста

В Алтайском крае сотрудники ФСБ России задержали местного жителя, который готовил атаки на мигрантов. Делал он это по поручению украинской националистической организации, в которую самостоятельно вступил.

«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», — рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) России.

В ведомстве добавили, что эти акции были направлены на «устрашение» местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также представителей органов государственной власти. На допросе молодой человек рассказал, что хотел подорвать мечеть в Барнауле.

Задержанный пояснил, первое задание от кураторов заключалось в разведдеятельности. Мужчина должен был сфотографировать точки торговли, которые принадлежат лицам неславянской внешности.

«Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», — сообщил он.

Молодой человек также отметил, что организация, к которой он примкнул, внутренне подразделяется на агитационную и радикальную ячейки. Мужчина, недовольный госполитикой в сфере миграции, хотел вступить в радикальную ячейку.

«Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия», — заявили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что на сторонника ЭНО заведено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В ФСБ подчеркнули, что организация, которая пропагандирует свою деятельность в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и «ВКонтакте», была создана для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти, передает ТАСС.

Во время задержания в доме у мужчины правоохранители провели обыск и нашли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства. Фотоматериалы, как утверждают в спецслужбе, мужчина направлял украинскому куратору.

В марте российские правоохранители задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества «МКУ». Лидер этой организации годом ранее призывал устраивать теракты на территории России. Задержания прошли 19 марта в Геленджике и Ярославле.

У членов группировки изъяли нацистские материалы, наклейки, а также ножи и кастеты.

Также у них обнаружили изображения главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и бывшего советского генерала Андрея Власова.

Сторонники «МКУ» были также задержаны в Воронеже в феврале этого года. Их обвинили в пропаганде неонацизма и массовых убийств.