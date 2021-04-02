У Капитолия убили полицейского

Правоохранители заблокировали Капитолий в Вашингтоне и оцепили прилегающие районы из-за угрозы безопасности после того, как неизвестный протаранил на автомобиле двух полицейских на Constitution Avenue днем 2 апреля. ЧП произошло в 13:02 по местному времени (20.00 мск).

«Злоумышленник протаранил своей машиной двух наших офицеров, а затем врезался в барьер северной баррикады. Затем он вышел из машины с ножом в руке и не отвечал на словесные команды полицейских, а попытался броситься на них. После этого сотрудники полиции открыли огонь по подозреваемому», — рассказала NBC исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

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Двое полицейских были доставлены в больницу, где один из них скончался. Нападавший также был доставлен в больницу в критическом состоянии, где и умер.

И.о. начальника столичного департамента полиции Роберт Конти заявил, что нападение предположительно «не имеет отношения к терроризму», передает CNN.

«Но, очевидно, мы продолжим расследование, чтобы увидеть, есть ли какая-то связь с терроризмом», — сказал он на пресс-конференции.

Сообщается, что нападавший ранее не был известен полиции Капитолия. Также правоохранители пока не видят прямой связи между сегодняшним нападением и беспорядками 6 января.

Национальная гвардия округа Колумбия направила к Капитолию Силы быстрого реагирования (QRF), состоящие из членов Национальной гвардии.

«Из-за оперативной безопасности мы не можем раскрыть дальнейшие подробности действий QRF. Ни один из членов Национальной гвардии не пострадал в результате инцидента у Капитолия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сейчас в округе Колумбия находятся около 2300 нацгвардейцев. После происшествия, по словам свидетелей, около восточного крыла Капитолия приземлился вертолет. Известно также, что вашингтонский полевой офис ФБР оказывает поддержку полиции Капитолия.

Около 15.00 режим повышенной угрозы и оцепление около Капитолия были сняты.

«Изоляция из-за внешней угрозы прекращается, продолжайте следовать указаниям полиции», — прозвучало из громкоговорителей на здании Конгресса.

И Палата представителей, и Сенат официально сейчас на каникулах, но законодатели следят за ситуацией в Капитолии, кроме того, некоторые присутствуют на рабочих местах.

Демократ Рохит Кханна сказал, что вышел из своего офиса в здании Конгресса, чтобы купить китайскую еду, а когда возвращался, ему позвонили сотрудники и просили держаться подальше от здания.

«Честно говоря, это вызвало к жизни воспоминания о 6 января», — подчеркнул он, имея в виду штурм Капитолия. «Это действительно грустно. Я думал, что после решения всех вопросов мы возвращаемся к ощущению нормальной жизни. Но сегодняшнее происшествие показывает уровень риска, который все еще существует», — посетовал конгрессмен.

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что флаги США на Капитолии должны быть приспущены в память о погибшем полицейском.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден «осведомлен» об инциденте.

Сейчас Байдена нет в Белом доме. В 12:53 по местному времени он приехал в Кэмп-Дэвид (загородная резиденция президента США в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин).

В январе нынешнего года толпа протестующих, поддерживающих попытки предыдущего президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, «штурмовала» (совершила несанкционированный властями вход) Капитолий США.

Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Беспорядки, согласно заявлениям ведущих СМИ и политиков, были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на предыдущем митинге.

Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также сорвал совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Байдена на выборах.

В ходе беспорядков погибли пять человек, среди них — один полицейский, ранения получили около 60 правоохранителей.