«Ваше пламя не погаснет»: как в мире чтят память жертв COVID-19

Тысячи крестов

22 марта 2021 года в центре Праги на брусчатку Староместской площади нанесли изображения 25 тыс. белых крестов — примерно столько человек скончались в Чехии от коронавируса. Дата была выбрана не случайно — в этот день ровно год назад от COVID-19 умер первый пациент.

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«Печальный ангел»

В начале марта 2021 года мемориал памяти медицинским работникам, погибшим в течение пандемии, открылся и в Петроградском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки. Эта скульптура из бронзы получила название «Печальный ангел». При этом проект мемориала был разработан еще год назад. Позже его автор — петербургский художник Роман Шустров — сам стал жертвой коронавируса, он скончался 14 мая 2020 года.

Ранее на месте, где теперь располагается «Печальный ангел», находился стихийный мемориал «Стена памяти», где размещались портреты врачей, умерших от ковида.

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Противостояние, единство, новое начало

В честь годовщины начала пандемии коронавируса, в феврале 2021 года, церемония открытия мемориала жертвам COVID-19 состоялась и в Италии в небольшом городке Кодоньо. Именно там больше года назад диагноз COVID-19 поставили первому заразившемуся пациенту страны.

«Было ужасно, абсурдно и невообразимо, что этот кошмар мог произойти в Кодоньо, — заявлял в интервью газете The New York Times мэр города Франческо Пассерини. — Почти каждый кого-то потерял».

Памятник в Кодоньо состоит из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова — Resilienza, Comunità и Ripartenza — нанесены и на самом постаменте.

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Собирали всем городом

Колонны в Кодоньо не единственный памятник жертвам коронавируса в Италии. Еще в октябре 2020 года в соседнем городе Казальпустерленго открыли мемориал, который представляет собой башню, сложенную из камней, каждый из которых символизирует умершего от болезни человека.

Автор проекта Отторино Буттарелли рассказал NYT, что к созданию мемориала привлек жителей города — он попросил их пойти к близлежащей реке и собрать камни для сооружения. Многие написали на них имена близких, которых они потеряли, иногда добавляя личные сообщения или украшая их звездами и сердечками.

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«Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами»

26 декабря 2020 года памятник, посвященный медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусом, поставили на территории Дагестанского медицинского университета в Махачкале. На полу, в углу между двумя стеллами, находится фигура медика в спецкостюме. Он сложил руки на коленях и опустил голову.

«Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно, я сам на себе это испытал. Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами», — говорил руководитель региона Сергей Меликов на открытии мемориала.

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«Лента бесконечности»

В сентябре 2020 года в Бразилии 39-метровую «Ленту бесконечности» весом три тонны установили на кладбище в Рио-де-Жанейро, где были похоронены многие умершие от COVID-19. Мемориал спроектировала архитектор Криса Сантос. По ее словам, название скульптуры должно напомнить тем, кто страдает из-за потери близких, что жизнь продолжается.

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«Ваше пламя никогда не погаснет»

В Мадриде напротив Дворца Сибелес в память о жертвах COVID-19 установили круглую скульптуру из черной стали диаметром почти два метра. Надпись на табличке напротив памятника гласит: «Ваше пламя никогда не погаснет в наших сердцах». Скульптура в память о умерших от болезни была открыта 15 мая 2020 года в День святого Исидора.