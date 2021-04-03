Закрыть Била: блогеру избрали меру пресечения из-за ДТП на Садовом кольце

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), который возможно спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, избрали меру пресечения вплоть до 1 июня. Ходатайство, которое подало следствие, рассматривал Тверской суд Москвы.

Билю нельзя в течение почти двух месяцев выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться без письменного разрешения следователя с участниками судопроизводства, посылать и отправлять почту, использовать без письменного разрешения следователя интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев). Кроме того, ему запрещается находиться в районе массовых мероприятий, управлять автомобилем или иными транспортными средствами, передает РИА «Новости».

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. По версии следствия, автомобиль, за рулем которого находился Биль, вылетел на встречную полосу и протаранил четыре машины.

В том, что в момент аварии блогер находился за рулем, он подтвердил сам во время допроса. Одна из участниц ДТП находится в тяжелом состоянии.

В отношении Биля правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Блогер проходит по делу в статусе подозреваемого. Адвокат Биля Сергей Жорин ранее отметил, что по этому делу следует провести экспертизы, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.

Наказание, которое может грозить Билю в случае признания его вины, составит до двух лет лишения свободы. Так как преступление относится к нетяжким, непредумышленным и предусматривает до двух лет тюрьмы, то в отношении блогера не могла быть избрана мера в виде заключения под стражу.

Защита пострадавшей в ДТП Марии Артемовой недовольна избранной мерой пресечения. «Мы считаем, что это вызов обществу — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — сказал журналистам адвокат Андрей Князев.

Он выразил надежду, что подозреваемый понесет наказание. Вместе с тем Князев заявил, что недоволен работой следствия, так как никто не признан потерпевшим.

В связи с этим Князев намерен обратиться в прокуратуру, заявив, что есть вопросы к следствию. «Я не понимаю, почему по делу официально никто не признан потерпевшим, несмотря на то что в аварии участвовало пять машин. Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений», — отметил он.

В самом же предполагаемом виновнике ДТП адвокат «не увидел раскаяния». «Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката», — подчеркнул Князев.

Он заметил, что его подзащитная в результате ДТП получила многочисленные внутренние травмы и сейчас находится в коме. «Предстоит огромное лечение по времени… Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

Адвокат пострадавшей напомнил, что Биль до недавнего ДТП «многократно допускал нарушения правил дорожного движения», но при этом неизвестно, «какие меры после этого к нему применялись». «А ведь жертвой подобного водителя может стать любой», — заключил Князев, подчеркнув, что виновник ДТП должен понести наказание.

После инцидента в московском департаменте транспорта рассказали, что только за этот год на автомобиле, из-за которого произошло ДТП, было совершено более 400 нарушений правил дорожного движения.

«С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре», — отмечается в сообщении. В дептрансе добавили, что с января этого года машину сняли с учета и передвигались на ней с подложными номерами. Поэтому водитель не получал штрафы.