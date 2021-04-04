«Просто была обузой»: мать и отчим истязали 8-летнюю девочку

Молодая женщина, которую задержали в Ростовской области вместе с сожителем по подозрению в истязании восьмилетней дочери, до появления в ее жизни этого мужчины не издевалась над ребенком. Об этом рассказала «Газете.Ru» знакомая задержанной — Юлия. Она предположила, что приятельница психически нездорова и добавила, что у задержанного есть справка о шизофрении.

«Она девочку родила в 16 лет. Сперва все было хорошо, но потом, когда у нее появился этот мужик, она стала сама не своя. Все больше и больше вела себя странно, ребенком не занималась, в школу и гулять не водила. Я, честно говоря, того, что случилось не ожидала», — отметила девушка.

Юлия добавила, что пара не злоупотребляла алкоголем или наркотиками — «девочка просто была обузой». После того, как ребенку исполнилось четыре года, ее мать стала вести очень закрытый образ жизни: никого не пускала в дом и почти ни с кем не общалась. «Вся ее жизнь крутилась вокруг мужчин. Появился этот шизофреник — и все, кукуха съехала. Как можно самостоятельно додуматься привязать ребенка. Слишком тяжелая для меня история, потому что я эту девочку знаю и даже носила ее на руках. Надеюсь, что ее лишат прав, а малышку отправят в хорошую семью», — сказала Юлия.

О задержании 24-летней жительницы Новошахтинска и ее 23-летнего сожителя сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Проверку запустили после того, как в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост про жительницу города, которая «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить» — от голода ребенок жевал одеяло.

Как написал Максим Рыженков, опубликовавший фотографии спасенной девочки в паблике «Подслушано в Новошахтинске», у ребенка от веревок на руках остались кровоподтеки. «Над этой девочкой издевались, не давали есть и пить, нашли связанной. Ребенок от голода, связанный, жевал одеяло», — рассказал Рыженков.

Как сообщило издание «Блокнот Ростов», девочку удалось спасти благодаря соседке Ларисе, которая зашла в квартиру и увидела дочь хозяйки в таком состоянии. Она сразу же отвязала ребенка, вызвала полицию и скорую помощь. «Зашла по-соседски попросить сахара. А она лежит там на матрасе и руки у нее связаны, даже видно было отеки на руках. Как сказала мама, ей посоветовал так воспитывать врач, только какой врач такое может посоветовать, я не знаю. Она говорила: «Какая я родная мать, я бы такого ребенка себе в жизни не пожелала». Они не воспитывали девочку, она дикарем сидела в квартире», — рассказала женщина.

До приезда скорой женщина забрала ребенка к себе. «Она была просто испугана. Глазенки вылупила и не понимала, что происходило. Мы ее занесли ко мне домой, она выпила три кружки воды. Подняла кофту, а у нее позвоночник просто торчит», — вспоминает Лариса.

Лариса добавила, что сожитель женщины, который приходится девочке отчимом, показывал соседям фотографии исхудавшего ребенка, называл ее «анорексичкой» и показывал, насколько у него сбиты руки из-за того, что он ее бьет.

«Они собирались ей инвалидность делать, [утверждая], что она отстает по развитию. Они не занимались ей, у нее не было ни игрушек, ни книжек — ничего. Одно время она спала на раскладушке. Бабушка с дедушкой купили ей кровать. Они просто поехали, сделали возврат, деньги проели», — возмутилась соседка.

После того как соседка обнаружила ребенка, мать и отчим сбежали — но их удалось разыскать.

По данным СК, женщина и сожитель наносили побои девочке систематически — ежедневно они связывали ей руки и ноги веревками и колготками.

Сейчас пострадавшая девочка находится в медучреждении. В отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

На сайте СК России сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах произошедшего. Проверку проводит и новошахтинская прокуратура: ей предстоит «дать оценку действиям органов профилактики» в плане соблюдения федерального законодательства. Отмечалось, что девочка к восьми годам не умеет ни читать, ни писать.

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова также взяла на контроль ситуацию с девочкой в Новошахтинске. «В данный период времени проводятся проверочные мероприятия правоохранительными органами», — рассказала Черкасова телеканалу «360».