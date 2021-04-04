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Здоровье

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Голикова рассказала о росте интереса россиян к вакцинации

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Голикова объяснила резкий рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о резком увеличении числа россиян, желающих сделать прививку от коронавируса. По ее словам, особенно важно привиться перед наступлением теплого сезона, чтобы сберечь окружающих людей. Она также призвала всех граждан страны пройти вакцинацию – в том числе и правительство.

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Все больше жителей России хотят вакцинироваться от COVID-19, количество желающих резко возросло. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, важнее всего привиться от коронавируса перед весенне-летним временем года – чтобы сохранить здоровье и близких, и свое собственное. Вчера Голикова призвала своих коллег в правительстве России и всех россиян вакцинироваться – чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее вирусологи заявляли, что грядущий сезон отпусков может повлиять на рост заболеваемости – если жители страны не будут прививаться. Кроме того, актуальной делает весеннюю прививку и возвращение российских туристов из-за границы, они могут бессимптомно переносить коронавирус.

Отмечалось также, что иммунитет вырабатывается примерно через полтора месяца после первой дозы вакцины – поэтому и выросло число желающих привиться перед наступлением лета.

2 апреля зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России вскоре может стабилизироваться, но вполне возможными остаются случаи роста заболеваемости.

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией», — сказала вице-премьер.

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что конец лета 2021 года в России может ознаменоваться формированием коллективного иммунитета к COVID-19.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <...> Если пойдет такими же темпами, как сейчас…» — отметил глава государства.

Он также напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат порядка 70% взрослого населения России.

В начале марта Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

Путин в начале апреля назвал российскую вакцину против коронавируса самой эффективной из существующих в мире. По его словам, преимущество российского препарата состоит в том, что человек получает два укола. Кроме того, российская вакцина эффективно борется с «британским штаммом» COVID-19 и другими мутациями.