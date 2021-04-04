Голикова рассказала о росте интереса россиян к вакцинации

Все больше жителей России хотят вакцинироваться от COVID-19, количество желающих резко возросло. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, важнее всего привиться от коронавируса перед весенне-летним временем года – чтобы сохранить здоровье и близких, и свое собственное. Вчера Голикова призвала своих коллег в правительстве России и всех россиян вакцинироваться – чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее вирусологи заявляли, что грядущий сезон отпусков может повлиять на рост заболеваемости – если жители страны не будут прививаться. Кроме того, актуальной делает весеннюю прививку и возвращение российских туристов из-за границы, они могут бессимптомно переносить коронавирус.

Отмечалось также, что иммунитет вырабатывается примерно через полтора месяца после первой дозы вакцины – поэтому и выросло число желающих привиться перед наступлением лета.

2 апреля зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России вскоре может стабилизироваться, но вполне возможными остаются случаи роста заболеваемости.

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией», — сказала вице-премьер.

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что конец лета 2021 года в России может ознаменоваться формированием коллективного иммунитета к COVID-19.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <...> Если пойдет такими же темпами, как сейчас…» — отметил глава государства.

Он также напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат порядка 70% взрослого населения России.

В начале марта Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

Путин в начале апреля назвал российскую вакцину против коронавируса самой эффективной из существующих в мире. По его словам, преимущество российского препарата состоит в том, что человек получает два укола. Кроме того, российская вакцина эффективно борется с «британским штаммом» COVID-19 и другими мутациями.